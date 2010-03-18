В Украине внутреннее потребление стали в т.г. может вырасти на 15%

Украинский рынок стали может увеличиться в 2010 году на 1 млн. тонн и составить приблизительно 6,5 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в ходе пресс-конференции высказал начальник аналитического отдела государственного предприятия «Укрпромвнешэкспертизы» (УПЭ) Александр КРАЙНИКОВ.

При этом, по его словам, одним из основных факторов роста внутреннего рынка стали станет сама металлургическая отрасль. “Значительные объемы стали будут использованы для ремонта и замены производственного оборудования на метпредприятиях, что обусловлено восстановлением объемов производства в металлургической отрасли”, - сказал А.КРАЙНИКОВ.

Согласно прогнозам УПЭ, общий объем выплавки стали в Украине составит в 2010 году около 33,5 млн. тонн, что на 3,5 млн. тонн или на 11% больше, чем в 2009 году.

По мнению гендиректора УПЭ Владимира ВЛАСЮКА, объем экспорта украинской стали возрастет в 2010 году приблизительно на 2,5 млн. тонн – до более 27 млн. тонн.

Гендиректор УПЭ прогнозирует, что производственные мощности украинских металлургических предприятий будут загружены в 2010 году приблизительно на 70%, тогда как в 2009 году этот показатель находился на уровне 59-60%. По данным УПЭ производственные мощности украинских метпредприятий позволяют выплавлять 42,5 млн. тонн стали в год.

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