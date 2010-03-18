Украинский химпром просит Московский Патриархат

Московский Патриархат ходатайствует перед правительством России о предоставлении возможности украинским предприятиям химической промышленности напрямую закупать газ у «Газпрома» и других российских газодобывающих компаний.

Соответствующая просьба содержится в письме Московского Патриархата в адрес ПЕРВОГО заместителя председателя правительства РФ, председателя совета директоров ОАО «Газпром» Виктора ЗУБКОВА, копией которого располагает УНИАН.

В частности, в письме, датированном 26 февраля 2010 года, за подписью председателя отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества, говорится, что поводом для обращения Патриархата к ПЕРВОМУ вице-премьеру стало письмо главы Совета химиков Украины Алексея ГОЛУБОВА.

«Поводом для настоящего обращения к Вам (В.ЗУБКОВУ – УНИАН) послужило поступившее на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла письмо президента Союза химиков Украины А.ГОЛУБОВА с просьбой ходатайствовать перед правительством России о предоставлении возможности ОАО «Газпром» и другим компаниям, занимающимся добычей природного газа, напрямую сотрудничать с химическими предприятиями Украины, используя толлинговые схемы либо поставляя газ по ценам, позволяющим выпускать им конкурентоспособную продукцию» (когда ГОЛУБОВ направил свое письмо – не уточняется – УНИАН).

В письме Патриархат просит ПЕРВОГО вице-премьера России «обратить внимание» на позицию А.ГОЛУБОВА, «принимая во внимание существенную помощь, которую оказывают Украинской православной Церкви Московского Патриархата предприятия химической промышленности Украины».

О выполнении просьбы А.ГОЛУБОВА Патриархат проинформировал президента Союза химиков Украины письмом от 11 марта, копия которого также имеется в распоряжении УНИАН.

В свою очередь, представитель Московского Патриархата в телефонном разговоре подтвердил корреспонденту УНИАН факт существования такого письма. В то же время, он добавил, что своим письмом в адрес В.ЗУБКОВА Патриархат не брал на себя никаких обязательств, а лишь отреагировал на просьбу отраслевой общественной организации Украины. При этом, собеседник агентства отметил, что разного рода просьб и обращений на имя Патриарха Кирилла приходит достаточно много, и Патриархат старается не оставлять их без внимания.

Справка УНИАН. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранила с 1 января 2010 года уровень предельных цен на природный газ для промышленных потребителей, бюджетных организаций и учреждений, а также льготные цены на газ для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности.

Льготные цены на газ для предприятий ГМК и химпрома сохранены на уровне 1899,25 грн. за тысячу кубометров (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, расходов на транспортировку и поставку, а также расходов на реализацию газа).

Для производителей азотных удобрений, использующих газ в качестве сырья, цена газа также сохранена на льготном уровне – 1584,4 грн. за тысячу кубометров (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, расходов на транспортировку и поставку, а также расходов на реализацию газа).

Предельные цены и льготные цены в 2010 году могут корректироваться с учетом окончательной цены импортируемого в 2010 году газа, а также с учетом колебаний курса гривни по отношению к доллару.