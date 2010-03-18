УкрФА просит Кабмин о поэтапном повышении тарифов

Украинская ассоциация производителей ферросплавов «УкрФА» обратилась к Кабинету министров Украины с просьбой инициировать процесс поэтапного повышения тарифов на электроэнергию.

Как сообщается в пресс-релизе УкрФА, переданном агентству УНИАН, такое предложение содержится в письме «УкрФА» от 18 марта.

Как отмечается в письме Ассоциации, в связи с тем, что действие постановления Кабинета министров Украины №925 от 14 октября 2008 г. «О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, которая сложилась в горно-металлургическом и химическом комплексе» заканчивается 1 апреля 2010 г., украинские ферросплавные заводы и другие электрометаллургические предприятия во втором квартале 2010 года столкнутся с резким повышением цен на электроэнергию.

В «УкрФА» убеждены, что такое развитие событий приведет к росту себестоимости производства ферросплавов и может привести к дальнейшему росту отпускных цен на готовую продукцию. На данный момент, в связи с действием постановления №925 украинские ферросплавные заводы потребляют электроэнергию по цене 42 коп. за 1 кВтч.

«Резкое выравнивание тарифов до 0,48 грн./кВтч приведет к дополнительным затратам ферросплавных заводов во втором квартале 2010 года на уровне 300 млн. грн. Поскольку электроэнергия составляет до 30% себестоимости в производстве ферросплавов, а ценовая конъюнктура украинского и мирового ринков обуславливает работу предприятий на грани рентабельности, такое развитие ситуации автоматически сделает отпускные цены на украинские ферросплавы неконкурентоспособными», – приводятся в пресс-релизе «УкрФА» слова исполнительного директора Ассоциации Сергея КУДРЯВЦЕВА.

Как считают в УкрФА, резкое повышение цен на электроэнергию для ферросплавных заводов может грозить отрасли полной остановкой заводов, в связи с ростом импорта в Украину ферросплавов из России, Казахстана и Южной Кореи. «Продление действия постановления №925 в части формирования энерготарифов или же поэтапное их выравнивание сможет сдержать рост себестоимости и отпускных цен на ферросплавы на украинском рынке», – говорится в пресс-релизе.