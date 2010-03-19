Google уйдет из Китая

Google может прекратить свою деятельность в Китае 10 апреля, сообщает China Business News со ссылкой на неизвестного китайского агента по продажам в компании, сообщает k2kapital.

Поисковая система может объявить о своем решении уже 22 марта в Шанхае, говрит собеседник издания. По его словам, в тот же день компания раскроет свои планы относительно персонала.

В Google не подтвердили эту информацию, отказавшись от комментариев относительно данного заявления.

Напомним, в январе Google сделал заявление о том, что компания была подвергнута изощренной кибератаке, организованной в Китае и нацеленной на извлечение персональных данных сторонников демократических реформ в стране, имеющих аккаунты на Google. В качестве ответной реакции Google отказался подвергать цензуре результаты поиска на Google.cn, как того требует правительство Китая.

Китайские власти сообщают, что Google до сих пор не присылал официальных документов, которые необходимы для прекращения всех операций компании в Китае.