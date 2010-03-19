Украина заняла 4 место среди ведущих экспортеров стали

Украина в 2009 году заняла 4-ое место среди ведущих мировых экспортеров стали.

Такие данные британского Статистического комитета железа и стали (Iron and Steel Statistics Bureau) обнародованы на сайте комитета.

По экспорту стали Украина опередила Китай, заняв место после Японии, ЕС и России.

В то же время, по производству необработанной стали Украина заняла 8-е место.