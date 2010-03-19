Янукович намерен возобновить действие законов о СЭЗ и ТПР
18:12, 19 марта 2010Промышленность
0
"Президент однозначно сказал..."
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен возвратить в экономику страны действия законов о специальных экономических зонах и территориях приоритетного развития.
Об этом сообщил сегодня в Донецке после своего нового назначения председателем Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК, выступая с ответным словом перед активом области.
«Вчера Президент однозначно сказал, что он возвратит закон о СЭЗ и ТПР», - заявил губернатор. При этом он добавил, что глава государства «дал задание мне готовить обучение всех регионов относительно работы в этой идеологии».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter