«ЗАлК» должен возобновить работу на докризисном уровне

Власти Запорожской области просят владельцев "Запорожского алюминиевого комбината" (ОАО "ЗАлК" г. Запорожье) обеспечить возобновление работы предприятия на докризисном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Борис ПЕТРОВ во время посещения ОАО "Укрграфит" 22 марта.

По его словам, убыточная работа предприятия стоила его владельцам 35 млн. долл. Сегодня местные власти ведут переговоры с российскими собственниками завода с целью обеспечить возобновление работы предприятия на докризисном уровне.

"Владельцам, на самом деле, неинтересно его развивать, что-то делать, потому что "ЗАлК" - это даже не "ноль". Это - "минус", - констатировал Б.ПЕТРОВ. В то же время, губернатор отметил, что наличие завода, выпускающего алюминий – это «показатель для страны». «Им нужен льготный тариф, а его никто не хочет давать. Но моя задача, задача губернатора, чтобы алюминиевый комбинат все-таки работал", - заявил Б.ПЕТРОВ.

В пресс-службе ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" информацию о многомиллионных убытках предприятия и ведении переговоров по вопросу предоставления ЗАлКу дифтарифа подтвердили.

«Руководство комбината и компании «РусАл» находятся в постоянном контакте с органами государственной власти, как регионального, так и всеукраинского уровней. Финансовые итоги 2009 года «РусАл» озвучит в ближайшее время. По итогам 2008 года чистый убыток «ЗалКа» - 143 млн. грн. и основной причиной такой ситуации, действительно, являются высокие тарифы на электроэнергию для комбината - отсутствие экономически обоснованного (увязанного с уровнем мировых цен на алюминий) дифференцированного тарифа на электроэнергию", - сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что на сегодняшний день тариф на электроэнергию для «ЗалКа» составляет около 7 центов США за 1 кВт/ч при нынешнем курсе гривни к доллару, тогда как в ведущих же странах – производителях алюминия (Россия, США, Канада, Норвегия и др.) энерготарифы для алюминиевых производителей находятся в диапазоне 1,5 - 3,5 цента США за 1 кВт/час".

Справка УНИАН. «ЗАлК» - единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

В начале 2001 года Фонд госимущества Украины по итогам приватизационного конкурса продал 68,01% акций «ЗАлКа» российскому «АвтоВАЗ-Инвесту» за 70 млн. долл. Согласно договору купли-продажи, инвестор, в частности, должен был погасить кредитные обязательства завода перед "Укрэксимбанком" на 76,45 млн. долл.

В 2004 году собственником комбината стала российская группа СУАЛ, входящая в десятку крупнейших алюминиевых компаний мира.

В 2007 году «ЗАлК» перешел под контроль объединенной компании «Русский алюминий» (ОК «РусАл»), созданной в марте 2007 года путем слияния «РусАла», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.