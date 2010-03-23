Восстановление базовых отраслей Украины замедлилось

Рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) Украины в феврале т.г. (в годовом измерении) замедлился с 7,7% в январе до 4,1%. Такие расчеты Департамента экономического анализа и прогнозирования обнародованы на сайте Национального банка Украины.

При этом, за исключением сезонного фактора, в феврале состоялось падение ИПБО на 3.9%.

«По нашим оценкам, ухудшение динамики было обусловлено временным снижением внешнего спроса со стороны азиатских стран, что обусловило существенное замедление роста металлургического производства (с 26,6% в январе в годовом измерении до 3% в феврале) и промышленного производства в целом (с 11,8% в январе к 5,6% в феврале). Сохранение высоких темпов производства машиностроения (19,2% в годовом измерении), благодаря стабильному спросу со стороны России на продукцию вагоностроения, обеспечило 1,8 п.п. прироста промышленного производства», - говорится в сообщении.

В Нацбанке считают, что замедление роста текущих расходов бюджета в результате резкого снижения базы налогообложения обусловило сокращение доходов населения и снизило его покупательную способность, что, в первую очередь, отразилось на динамике отраслей сферы услуг.

Кроме того, уменьшение капитальных расходов бюджета на фоне ухудшения финансовых результатов предприятий определяло существенное сужение инвестиционной активности.

Пи наличии позитивных тенденций в экономике НБУ указывает на то, что возобновление экономической активности является достаточно неустойчивым. Мировой финансовый и экономический кризис выявил существенные дисбалансы экономического развития Украины и ослабил динамику потенциального уровня производства.

В Нацбанке подчеркивают, что будущее возобновление зависит от решительности власти страны в осуществлении действий для оздоровления государственных финансов, сохранения финансовой стабильности и соответствующего внедрения необходимых структурных реформ.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, падение ВВП Украины по итогам 2009 года составило 15% по сравнению с 2008 годом. Номинальный ВВП за 2009 год составил 912 млрд. 563 млн. грн.

Падение ВВП в I, II, III и IV кварталах 2009 года против аналогичных периодов 2008 года составило 20,3%, 17,8%, 15,9% и 7%, соответственно.