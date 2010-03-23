За 2009 год рынок месторождений вырос почти вдвое

За 2009 год первичный рынок участков недр и месторождений или прав на них, где продавцом выступает государство в лице Минприроды Украины, вырос почти вдвое - до 137 млн. грн. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции на тему "Рынок месторождений полезных ископаемых в Украине. Состояние и перспективы" сообщил генеральный директор Горной компании "Укргеопроект" Виктор МЕТАЛИДИ.

По данным "Укргеопроекта", в 2009 году в Украине было продано 334 участка недр, за которые государство получило 137 млн. грн., тогда как в 2008 году было продано 70 участков, а поступления от их продажи составляли 73 млн. грн.

В "Укргеопроекте" отмечают развитие в Украине и вторичного рынка месторождений

полезных ископаемых, когда месторождения и права на них перепродаются. «Способ продажи - полная или частичная уступка прав - таким образом подыскивают инвесторов владельцы спецразрешений на месторождения золота, железа, титана, нефти, газа и других ископаемых», - говорится в пресс-релизе.

В то же время, по данным экспертов, несмотря на рост количества сделок купли - продажи месторождений, в Украине не наблюдается ввода в эксплуатацию новых проектов по добыче и переработке полезных ископаемых.

«Причина кроется не только в политической нестабильности, но и в самом понятии «месторождение». Не все то, что продается. является месторождениями. Опыт ГК «Укргеопроект», полученный при геолого-экономической оценке и оценке коммерческой стоимости месторождений золота (Закарпатье, Украинский щит), титана (россыпи и коренные руды), меди и никеля (Волынь), каолинов, полевого шпата, фосфатного сырья, стройматериалов и многих других - с целью оценки их инвестиционной привлекательности - свидетельствует, что далеко не все месторождения обладают достаточной для инвестора нормой рентабельности для покрытия всех рисков - политических, технических, горно-геологических, законодательных и пр. за длительный (более 10-20 лет) период разведки и эксплуатации», - подчеркивается в пресс-релизе «Укргеопроекта».

Говоря о перспективах рынка месторождений, в ГК «Укргеопроект» прогнозируют прекращение продажи месторождений по стоимости, меньшей стоимости их открытия и разведки, как это происходило ранее.

“Следует надеяться, что новое руководство страны рачительнее и прагматичнее подойдет к принципам оценки стоимости и продажи участков недр.

Предложение разведанных за счет средств бюджета месторождений будет неуклонно сокращаться при увеличении предложения высоко рисковых проектов. Параллельно увеличится объем аннулированных спецразрешений в связи с неспособностью недропользоватей выполнить лицензионные соглашения, в том числе и по причине слишком оптимистичной оценки своего ресурса, и их последующая повторная продажа. Затраты недропользователей в этом случае превратятся в их прямые убытки”, - подчеркивают в «Укргеопроекте».