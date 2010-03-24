Бродский возглавил Госкомпредпринимательства

11:18, 24 марта 2010
Промышленность
0

Решение Кабмина

Правительство сегодня на заседании приняло решение о назначении Михаила БРОДСКОГО на должность председателя Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства).

Об этом УНИАН сообщил министр Кабинета Министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ.

«Да, сегодня такое решение принято», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter