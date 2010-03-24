Новоконстантиновский рудник присоединят к ВостГОКу

Министерство топлива и энергетики Украины снова решило присоединить государственное предприятие «Дирекция предприятия, строящегося на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд» (Маловисковский р-н, Кировоградская обл.) к госпредприятию «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК, Желтые Воды, Днепропетровская обл.).

Об этом сказано в приказе Минтопэнерго №88.1 от 2 марта т.г., текстом которого располагает УНИАН.

Указанным документом министерство признало утратившим силу свой приказ №14/1 от 15 января т.г., которым отменялся прежний приказ министерства №659 от 26 ноября 2009 года, согласно которому рудник должен был быть присоединен к ВостГОКу.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля т.г. директор ВостГОКа Александр СОРОКИН заявил, что остановка реорганизации «Дирекции» Минтопэнерго была вызвана «влиянием заинтересованных лиц», планировавших ввести дирекцию в состав областного коммунального предприятия «Надра Кировоградщины».

Справка УНИАН. Строительство предприятия на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд было начато еще в 1984 году, но впоследствии в связи с планами конверсии оборонных отраслей промышленности строительство было законсервировано, а с 1989 года прекращено и финансирование. К моменту возобновления строительства месторождение было вскрыто тремя стволами, два из которых на горизонте 300 м были сбиты между собой горизонтальными горными выработками и готовы к ведению горных работ по подготовке к добыче.

В июне 2000 года Кабмин распоряжением №256-р утвердил проект достройки предприятия на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд. Согласно документу, проектная мощность объекта по добыче урана составит 1,5 тыс. тонн, по производству концентрата – 500 тонн в год. Общая стоимость объекта в ценах 1997 года оценивалась в 1 млрд. 619,6 млн. грн. (около 870 млн. долл.). Проектом предусматривалось введение предприятия в эксплуатацию и выдача первой руды на пятый год строительства и достижение проектной мощности на десятый год с начала строительства.

ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (г. Желтые Воды, Днепропетровская обл.) – базовое и крупнейшее в Украине предприятие по добыче и переработке урановой руды. Предприятие выпускает 3,3% от мирового производства урана (данные МАГАТЭ). Кроме основной продукции – уранового концентрата, комбинат выпускает серную кислоту, горно-шахтное оборудование, радиометры, станции радиометрического контроля содержания радиоактивных элементов и пр. На предприятии действуют две шахты, которые ведут добычу урановой руды, – Ингульская и Смолинская (Кировоградская обл.).