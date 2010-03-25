НКРЭ увеличит тарифы на электроэнергию для ГМК и химпрома

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики намерена увеличить на второй квартал 2010 года уровень розничных тарифов на электроэнергию для 111 предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) и химической промышленности, которые в рамках соответствующих меморандумов, утвержденных правительством, получали электроэнергию по льготным тарифам, зафиксированным на уровне октября 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам глава НКРЭ Сергей ТИТЕНКО.

«Принято постановление (Кабинетом министров Украины - УНИАН), я думаю завтра оно будет опубликовано, в котором написано, что для этого перечня из 111 предприятий розничные тарифы на электроэнергию будут не на уровне октября 2008 года, а на уровне ноября 2009 года», - сказал он.

Таким образом, розничные тарифы на электроэнергию для этих предприятий с апреля увеличатся на 7,9-8,3% - до 42,21-56,24 коп. за кВт/ч (без НДС), в зависимости от класса напряжения.

С.ТИТЕНКО отметил, что инициатива увеличения тарифов для указанной группы потребителей направлена на изыскание дополнительного ресурса для, в первую очередь, тепловой генерации, которая в кризисный период ощутимо нарастила задолженность перед угледобывающими предприятиями. При этом на фоне обозначившегося в начале текущего года роста промпроизводства, прежде всего, в металлургическом секторе, сопровождавшегося ощутимым ростом энергопотребления, предложенное плавное увеличение тарифов не скажется на экономике предприятий, включенных в данный перечень, отметил глава регулятора.

«За весь прошлый год этот дискомфорт для энергетиков составил около 500 млн. грн., а тут за первый квартал он уже составил 460 млн. грн. Это значит, что в прошлом году они (металлургические и химические предприятия - УНИАН) явно лежали, а теперь за первый квартал у них цифры как за весь прошлый год. А если они увеличили потребление электроэнергии, то пошел подъем: они увеличили собственное производство и получили от этого больше денег", - пояснил он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины постановлением №925 от 14 октября 2008 года ввел мораторий на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки для горно-металлургических и химических предприятий, а также предложил НКРЭ приостановить с 1 ноября 2008 года для них повышение цен на электроэнергию. Первоначально постановление было принято на период до конца 2008 года, однако позднее его действие было продлено на 2009-й и первый квартал 2010 года.

Розничные тарифы на электроэнергию в октябре 2008 года для потребителей первого класса напряжения были утверждены на уровне 42,21 коп. за кВт/ч, для потребителей второго класса напряжения - 56,24 коп. за кВт/ч, в ноябре 2009 года - на уровне 45,72-60,68 коп. за кВт/ч (все тарифы без учета НДС).

Промышленные предприятия в январе-феврале т.г. увеличили потребление электроэнергии на 17,9%, или 1,798 млрд. кВт/ч, – до 11,845 млрд. кВт/ч. В частности, предприятия металлургической промышленности нарастили потребление электроэнергии в январе-феврале на 30,5%, или на 1,513 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-февралем 2009 года, – до 6,474 млрд. кВт/ч, химическая и нефтехимическая – на 12,7%, до 797,2 млн. кВт/ч.

НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.