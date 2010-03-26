Кабмин восстановил Ставицкого в должности

Кабинет министров Украины своим распоряжением восстановил в должности председателя правления национальной акционерной компании «Надра Украины» Эдуарда СТАВИЦКОГО.

Соответствующее распоряжение Кабмина (№ 665-р от 24 марта 2010 г.) опубликовано на правительственном портале.

Согласно документу, в то же время, Кабмин уволил с должности председателя правления НАК «Надра Украины» Александра ПОНОМАРЕНКО.

Напомним, Окружной административный суд Киева своим постановлением от 12 марта 2010 года восстановил в должности председателя правления НАК «Надра Украины» Э.СТАВИЦКОГО.

Как сообщал УНИАН, 30 января 2008 года Кабинет Министров Украины уволил с должности председателя правления НАК «Надра Украины» Э.СТАВИЦКОГО и назначил вместо него Александра ПОНОМАРЕНКО.

20 августа 2009 года Кабинет Министров на основании решения Киевского апелляционного суда восстановил и сразу же уволил Э.СТАВИЦКОГО с должности председателя правления НАК «Надра Украины».

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

2009 год НАК «Надра Украины» завершила с чистым убытком 34,999 млн. грн., тогда как за 2008 год чистая прибыль компании составила 0,267 млн. грн.