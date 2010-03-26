Азаров считает основной задачей стабильность фискальной системы

На сегодняшний день главным заданием правительства является возобновление стабильной работы фискальной системы и обеспечение экономического роста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании правительственного комитета по вопросам реформ.

«Необходимо осознавать, что самое главное сегодня задание – возобновление фискальной стабильности и экономического роста. Именно это является залогом улучшения уровня жизни людей и повышения платежеспособного спроса на внутреннем рынке», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер отметил, что его правительство отменило ряд решений, принятых предыдущим правительством, которые увеличивали нагрузку на малый бизнес. И на сегодняшнем заседании будут рассмотрены законопроекты, которые направлены на снижение регуляторного давления на малый бизнес, а также законопроекты, которые не позволяют совершать рейдерские атаки на предприятия. «Такие меры необходимо проводить в первоочередном порядке», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он в очередной раз подчеркнул, что наиболее важными вопросами для правительства является стабилизация в сфере государственных финансов и в банковской сфере, стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. «В этом контексте важным является проведение налоговой реформы, дерегулирование, создание условий для честной конкуренции», - сказал Н.АЗАРОВ.