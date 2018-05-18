Реанимация СЭЗ – первое испытание “донецких” на монолитность...

Тема возрождения СЭЗ в последнее время становится все более актуальной. Активно зазвучавшие из многих "постСЭЗовских" регионов месиджи о необходимости вернуть все на круги своя, безусловно, рассчитаны на то, что новая, "своя" для многих, власть их наконец-то услышит. И не просто услышит, а оперативненько сделает соответствующие оргвыводы и примет "правильное" решение. Но, похоже, власть еще окончательно не определилась, чем спутала многим почитателям свободных экономических зон карты. И даже не то, что окончательно не определилась, а, скорее, на разных уровнях по-разному смотрят на необходимость вернуть к жизни СЭЗы, памятуя, что в свое время эти зоны были не только оазисом для реальных инвестиций, но и налоговой "дырой", а также прекрасным путепроводом для контрабанды и, соответственно, сомнительных доходов. И государство в последнем случае не только не получало, а оказывалось в полной... зоне...

Обгоняя паровоз...

Если проследить, кто, что, когда и как говорил по поводу СЭЗ, возникает легкое недоумение. Так, председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий Близнюк, ссылаясь на слова Президента Виктор Януковича,заявил о скором возобновлении действия закона о специальных экономических зонах и территориях приоритетного развития. «Президент однозначно сказал, что он возвратит закон о СЭЗ и ТПР», - отметил губернатор. При этом он подчеркнул, что глава государства ему «дал задание готовить обучение всех регионов относительно работы в этой идеологии».

За возрождение СЭЗ выступает и Кабмин, но с оговорками. Так, вице-премьер Владимир Семиноженко считает идею верной, но требующей доработки законодательной базы по этому вопросу.

Довольно неожиданно в стройном "региональном" хоре прозвучал комментарий заместителя главы Администрации Президента Ирины Акимовой. Она прямо сказала, что считает реактивацию СЭЗ нецелесообразной, отмечая серьезные коррупционные риски. Таким образом, несмотря на то, что сторонники СЭЗ в рядах власти сегодня в явном большинстве, вопрос возобновления работы зон далек до разрешения.

Более того, как выяснилось, в Кабмине даже речь не шла о конкретных шагах в этой сфере. Как отметил УНИАН вице-премьер-министр Сергей Тигипко, Президент не давал никаких конкретных распоряжений относительно возобновления работы СЭЗ. “Был разговор только о рассмотрении этого вопроса», - сказал он. По его словам, сейчас собираются материалы относительно всех сильных и слабых сторон, которые были в законодательстве по СЭЗ. «В процессе функционирования СЭЗ у нас не срабатывал один очень важный момент – не была до конца закрыта граница, что приводило к различным злоупотреблениям. Те товары, которые должны были уходить из СЭЗ на экспорт, попадали на внутренний рынок. Фактически именно это и похоронило идею СЭЗ. Сейчас мы посмотрим, что можно сделать для того, чтобы избежать подобных проблем в будущем”, отметил вице-премьер. Вместе с тем, С. Тигипко убежден, что сам принцип СЭЗ может и должен быть использован в Украине.

Вот такие дела, выходит, что губернатор Донецкой области поспешил выдать желаемое за уже свершившийся факт. То, что восстановление льгот для СЭЗ произойдет не завтра, является несомненным позитивом - у всех есть возможность вспомнить, что зоны дали украинской экономике, и что они из нее взяли…

История зонирования

Начнем с начала. СЭЗ в Украине стали создаваться в 1992 году на основании "Закона об общих принципах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон". СЭЗ была определена как часть территории Украины, на которой могут вводиться льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия экономической деятельности как для украинских, так и для иностранных юридических и физических лиц. Статус и территория СЭЗ, а также срок, на который она создавалась, определялся Верховной Радой путем принятия отдельного закона по каждой конкретной зоне. В результате СЭЗ создавались в ручном режиме, исходя из степени приближенности к власти тех или иных бизнес-структур, которые организовывали их «под себя».

В марте 2005 года изменениями в закон о госбюджете налоговые льготы на территориях всех СЭЗ были отменены (Напомним, тогда к власти только-только пришел тандем Ющенко-Тимошенко - ред.).

К 2005 году в Украине насчитывалось 11 СЭЗ: «Донецк» (Донецк и Донецкая область), «Азов» (Мариуполь), «Порт Крым» — (Керчь), «Интерпорт Ковель» (Ковель Волынской области), «Закарпатье» (Ужгородский и Мукачевский районы), «Славутич» (Славутич Киевской области), «Курортополис Трускавец» (Трускавец Львовской области), «Яворов» (Яворовский район Львовской области), «Николаев» (Николаев), «Рени» (Рени Одесской области), «Порто-франко» (территория Одесского морского порта). Запланированный срок действия СЭЗ «Донецк» и «Мариуполь» составлял 60 лет, действие льгот в других зонах предусматривалось на 30 лет.

На конец 2004 года только 3% предприятий, работавших в СЭЗ, выполняли утвержденные для них инвестиционные планы. С 2000 по 2005 год предприятия-льготники уплатили в бюджеты всех уровней 3,5 млрд грн. При этом условные начисления на их деятельность (льготы) составили 8,4 млрд. грн. Едва ли не 80% условно начисленных платежей пришлось на СЭЗ «Донецк» и «Мариуполь» (обе Донецкая обл., в простонародье "донецкий оффшор"). Видимо, помня об этом, наиболее рьяно за восстановление «зонирования» выступают представители именно Донецкого региона. За пять лет на территории украинских СЭЗ было освоено около 10 млрд. грн. инвестиций, из которых только около трети пришлось на зарубежные. На территории СЭЗ было создано 52 тысячи новых рабочих мест, что прямо скажем совсем не много.

К наиболее успешным предприятиям, работавшим в рамках зон, эксперты относят закарпатские «Еврокар» (сборка автомобилей), «Ядзаки Украина» (производство автомобильной проводки), «Джейбил Серкит Украина» и «Флекстроникс» (электронные компоненты к бытовой технике), Николаевский судостроительный завод, донецкий металлургический завод «Истил (Украина)» (сейчас ДЭМЗ). Не плохо работала СЭЗ «Яворов». Отмена налоговых льгот привела к тому, что ряд иностранных инвесторов либо сократили объемы производства в Украине либо, как «Ядзаки Украина», приостановили свою работу. Среди плюсов СЭЗ на сегодняшний день одним из наиболее важных видится беспошлинный ввоз в Украину современного производственного оборудования. Именно в модернизации различных отраслей промышленности Украина нуждается сегодня как никогда.

Что касается фактов злоупотреблений таможенными и налоговыми льготами, то их было достаточно. Один из наиболее громких скандалов разгорелся вокруг беспошлинного ввоза в Украину через СЭЗ «Николаев» «импортного сырья» в виде куриных окорочков. Сама зона создавалась исключительно для развития судостроения. Но самое неприятное то, что главным “инвестором” украинских СЭЗ были всевозможные оффшорки с Кипра или Виргинских Островов. То есть, на самом деле в Украину возвращались деньги наших олигархов, которые таким образом оптимизировали свои налоговые платежи, о реальном инвестировании при этом речь, естественно, не шла. В то же время, преобладание внутриукраинских инвестиций в СЭЗ эксперты были склонны расценивать как скрытую форму государственного субсидирования конкретных предприятий. Если подобная практика возвратится, Украине придется объясняться с ВТО, членом которой она стала уже после отмены льгот для свободных зон.

В 2006 году к позитивным результатам ликвидации СЭЗ эксперты относили детенизацию значительных денежных потоков, что стало возможным после закрытия «донецкого оффшора». В то же время, в адрес украинского правительства звучали вполне обоснованные претензии со стороны иностранных инвесторов, которые шли в наши СЭЗ, рассчитывая на долгосрочные льготы. Особенно сильно на отмену преференций обиделись польские бизнесмены, для которых СЭЗ на западе Украины могли стать эдаким маленьким Китаем с дешевой рабочей силой.

Все за СЭЗ?

К последовательным сторонникам свободных экономических зон можно отнести нынешнего главу Кабмина Николая Азарова, который еще в 2006 году, будучи первым вице-премьером, заявлял о планах тогдашнего правительства по возрождению СЭЗ. Николай Янович обещал в полном объеме восстановить льготы для наиболее эффективных зон (из 11 только для трех или четырех). В 2006 году «зонную» идею поддерживали такие видные члены Партии регионов, как Ринат Ахметов и Борис Колесников.

Совсем недавно - в конце января – Н.Азаров отмечал, что «принципиальным решением на первом этапе восстановления экономики должно быть снижение налогового давления и поощрение деловой активности и инновационно-инвестиционного развития. Мы восстановим свободные экономические зоны, территории приоритетного развития и технопарки". Приблизительно тогда же в поддержку СЭЗ высказался и нынешний вице-премьер-министр Сергей Тигипко. По его мнению, возвращение льгот стало бы мощным стимулом для создания новых рабочих мест в депрессивных регионах и моногородах. "Формально созданные еще в начале 2000-х СЭЗ и ТПР (территории приоритетного развития) существуют до сих пор. Осталось только вернуть льготы, одновременно предусмотрев надежные механизмы контроля", - отмечал С.Тигипко.

Интересно, что к оживлению дискуссии вокруг возможной перезагрузки проекта СЭЗ имеет непосредственное отношение предыдущее правительство. 27 января 2010 года Кабмин Юлии Тимошенко одобрил законопроект «О территориях приоритетного развития». Согласно документу, в стране должны были появиться особые территории, на которые бы распространялся ряд налоговых льгот. Предполагалось освобождение от пошлин и НДС продукции, произведенной в ТПР на экспорт, а также сырья, импортируемого для ее производства. Подразумевалось, что подобные льготы будут предоставляться в обмен на инвестиции и рабочие места. Фактически законопроект о ТПР возрождал механизм льготного налогообложения, функционировавший в 11-ти СЭЗ, работавших до весны 2005 года. Одобренный Кабмином между первым и вторым туром президентских выборов документ был расценен многими экспертами как откровенно предвыборный и направленный на завоевание симпатий в среде крупного украинского бизнеса. И это абсолютно логично, ведь именно правительство Ю.Тимошенко ликвидировало в 2005 году льготные зоны, мотивируя свое решение злоупотреблениями. Но если в действиях Юлии Владимировны по вопросу СЭЗ и ТПР можно было усмотреть отсутствие последовательности, то этого отнюдь не скажешь о нынешней власти. Естественно, что получение Партией регионов такой полноты власти в стране, которой мы не видели со времен Леонида Даниловича, наводит на мысль, что восстановление налоговых преференций для СЭЗ – лишь дело времени.

НеСЭЗнательные

Что касается настроения парламентариев в отношении СЭЗ, то среди членов новой коалиции наиболее жестко о своем несогласии с возвращением зон в их старом формате заявил Петр Симоненко. Лидер КПУ предостерег руководство страны от поспешного разворачивания таких территорий. «Без наличия четкой экономически обоснованной инновационно-инвестиционной программы под каждую конкретную свободную экономическую зону или территорию приоритетного развития такие зоны и территории фактически превратятся в «черные дыры». В них будут безвозвратно исчезать государственные деньги, иностранные и внутренние заимствования, взятые под государственные гарантии, под видом инвестиций будут отмываться грязные деньги», - убежден П.Симоненко.

В плане международной практики в данной сфере, то, как отмечает директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, хотя в мире и существует достаточно большой опыт использования специальных экономических зон в различных форматах, но он является весьма противоречивым. «Существуют зоны очень успешные, к примеру, в Китае, но так же есть масса примеров, когда создание специальных зон не давало никакого эффекта. Другими словами, ситуация после создания в том или ином регионе специальной экономической зоны оставалась абсолютно такой же, как и до ее создания», - отмечает эксперт.

По его мнению, зоны могут использоваться только в ограниченном формате, при этом значительно большую роль должны играть меры по улучшению общего инвестиционного климата. В частности, по словам И.Бураковского, речь может идти об упрощении процедур регистрации и закрытия бизнеса, что очень важно для динамичного развития предпринимательства. «Так же следует сократить количество проверок бизнеса фискальными органами и, конечно, сократить количество госорганов, с которыми необходимо согласовывать те или иные направления бизнес-деятельности. Сегодня, как известно, для строительства любого объекта необходимо собрать сотни различных разрешений. Если речь идет об экспортерах, то, понятно, что для них традиционно остро стоит возмещение налога на добавленную стоимость», - пояснил И.Бураковский.

По его мнению, СЭЗ могут стать дополнительным фактором для решения каких–то локальных, но не в коем случае не общегосударственных задач. Ни в одной стране мира свободные экономические зоны не решали общенациональных экономических задач. То есть, повысить ВВП за счет восстановления зон не удастся.

И.Бураковский подчеркивает, что процесс создания свободных зон должен быть очень осторожным. СЭЗ следует использовать, в первую очередь, для реабилитации депрессивных регионов. «Если же речь идет о регионе, в котором нормально работает промышленностью, а мы вдруг его еще и помещаем в зону, то возникает вопрос - для чего это делается», - подчеркнул эксперт.

Решение еще не принято

То, что КПУ не согласна с возвращением СЭЗ, конечно, может создать определенные проблемы для сторонников идеи при голосовании по соответствующему закону в ВР. Хотя реалии нашего законотворчества показывают, что, даже если кто-то в коалиции заартачится, при необходимости не составляет труда "добрать" голоса позафракционных депутатов, либо депутатов из фракций, не входящих в коалицию. Не исключено, что в документе будут учтены и пожелания экспертов. Но самое главное, что с возрождением зон не определились «наверху». Заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова, отвечая на вопрос УНИАН, в каких регионах может быть возобновлена работа СЭЗ, отметила – по данному вопросу окончательное решение еще не принято. «Даже теоретически список регионов, в которых может быть возобновлена работа СЭЗ, пока не рассматривался. Мое убеждение, что вопрос свободных экономических зон в той постановке, в которой он стоял ранее, вряд ли вообще стоит выносить на рассмотрение сейчас», - сказала она.

По мнению И.Акимовой, вся Украина должна стать единой свободной экономической зоной, без исключений и ограничений. «Улучшение инвестиционного климата в Украине – единственный вариант для обеспечения привлечения инвестиций как внутренних, так и внешних. Прошлый опыт показал, что с точечными СЭЗ сопряжены огромные коррупционные риски и искривление конкурентной среды. Поэтому нужно быть очень аккуратным и не повторять старых ошибок», - подчеркнула она.

Замглавы АП убеждена, что в вопросе повышения инвестпривлекательности регионов Украины следует сфокусироваться на эффективности работы местных администраций. «Если города и регионы хотят, чтобы их люди жили лучше, они должны всесторонне поддерживать работу центральной власти по привлечению инвестиций», - подчеркнула И.Акимова.

Отвечая на вопрос относительно целесообразности возврата к СЭЗ, И.Акимова сказала: «Я бы этого не делала».

Останется ли Ирина Акимова со своим мнением в меньшинстве, или же, напротив, именно она более правильно выражает позицию Президента, чем те, кто поспешил интерпретировать его слова как окончательное “да”, мы вскоре увидим...

В заключение добавим, что все 11 СЭЗ покрывали около 10% территории Украины, остальные же 90% были, откровенно говоря, дискриминированы в отношении налоговых льгот. А это попросту несправедливо и ведет к разговорам о пристрастном отношении власти к тем или иным регионам. Избежать пересудов не поможет даже то, что зоны функционировали как на юго-востоке Украины, так и на западе. Такова уж психология украинцев.

Тот факт, что СЭЗ очень нравятся крупному украинскому бизнесу, также можно объяснить с чисто психологической точки зрения. Зона в восприятии наших олигархов является неким анклавом, который хотя и является частью страны, но как бы отделен от нее и дает определенным структурам возможность выстраивать в рамках СЭЗ свои правила ведения бизнеса. И традиции эти в нашей стране имеют более чем столетние корни (вспомним, бодрых старичков из "Золотого теленка" с их самозабвенными воспоминаниями о "вольном городе Черноморске"...)

Нынешнему Кабмину, который с таким воодушевлением принялся вспоминать о прелестях СЭЗ, не стоит забывать о том, что они всего лишь витамины для чахлой экономики депрессивных регионов, а отнюдь не панацея от всех болезней. Ведь именно такое впечатление складывается в последнее время, несмотря на все оговорки чиновников о необходимости совершенствовать контроль деятельности СЭЗ после их перезапуска.

И пожалуй, лучше бы новой власти и правительству сделать акцент на создании условий для нормального ведения бизнеса на ВСЕЙ территории Украины. Например, наконец поставить точку в ...надцатилетней истории принятия в Украине Налогового кодекса. Право же, господа, смешно рассусоливать на предмет "налоговых отдушин", как средства спасения экономики, и при этом не иметь единой понятной налоговой системы в стране.

Остается надеяться, что наличие в правительстве Азарова профессиональных экономистов и привычная для Партии регионов стратегия не выносить на общее обозрение внутренние разногласия, сыграют свою роль. И точка зрения "с самого верху" перевесит и "проСЭЗовские" настроения снизу, и разнонаправленые шатания в центре, то бишь, в правительстве.

Да и просто - для восприятия постсоветского человека сочетание слова "зона" со словом "свободная", во многом, лишь повод приколоться и похихикать над попыткой совместить несовместимое.

Антон Лосев (УНИАН)