Комиссия по антирейдерству снова работает

Кабинет министров Украины принял решение о возобновлении работы Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

Постановлением правительства определен состав Комиссии, в которую вошли руководители соответствующих центральных органов исполнительной власти, правоохранительных структур, правительственный уполномоченный по вопросам коррупции, а также представители Совета судей и комитетов Верховной Рады, в том числе Комитета по вопросам правосудия и Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Председателем Комиссии назначен вице-премьер-министр Владимир СИВКОВИЧ.

Основной задачей Комиссии определено обеспечение взаимодействия органов государственной власти, в частности правоохранительных органов и органов государственной исполнительной службы, по вопросам усиления противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий.

Кроме того, Комиссия будет заниматься наработкой комплекса мер по противодействию противоправному поглощению и захвату предприятий, а также усовершенствованием механизма регулирования в сфере реализации корпоративных прав участников хозяйственных обществ и инвесторов.