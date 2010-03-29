Полтавский ГОК сократил прибыль более чем в 3 раза

По итогам 2009 года чистая прибыль ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» составила 177 млн. 986 тыс. грн., что более чем в 3 раза, или на 410 млн. 210 тыс. грн., меньше, чем за 2008 год.

Об этом сообщается в финансовом отчете предприятия, прилагаемом к объявлению о собрании акционеров Полтавского ГОКа, назначенном на 14 мая т.г.

Согласно финансовому отчету, дебиторская задолженность Полтавского ГОКа по итогам 2009 года составила 1 млрд. 45 млн. 813 тыс. грн., что на 19,4%, или 170 млн. 20 тыс., больше, чем за 2008 год.

Справка УНИАН. ОАО "Полтавский ГОК" – один из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.

97,31% акций Полтавского ГОКа принадлежат фирме Ferrexpo AG (Швейцария).

Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.