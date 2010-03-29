Рост ВВП в Украине в 2010 году может быть до 3,4%

Согласно мартовскому консенсус-прогнозу, подготовленному Министерством экономики совместно с экспертами, рост ВВП в Украине в 2010 году может достичь в среднем 3,4%, а в 2011 году – 4,7%.

Номинальный ВВП, согласно консенсус-прогнозу, опубликованному на сайте Минэкономики, в 2010 г. может составить 1 трлн. 67,2 млрд. грн. (дефлятор 13,7%), в 2011 г. – 1 трлн. 244,7 млрд. грн (дефлятор 11,8%).

Показатель инфляции (декабрь к декабрю) в 2010 г. в среднем может составить 12,5%, в 2011 г. – 10,1%. Средний курс доллара США в 2010 г. может колебаться в пределах 7,7-9,5 грн. за доллар, средний показатель составит 8,2 грн., в 2011 г. – 7,4-9,0, средний курс – 8,2.

Эксперты высказали общее мнение относительно позитивной динамики развития экономики в 2010 году, которая будет поддерживаться расширениям внешнего спроса ввиду возобновления роста мировой экономики.

В 2011 году, по мнению экспертов, развитие украинской экономики будет характеризоваться активизацией инвестиционной деятельности на фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры.

По оценкам экспертов, внутренних рисков для развития экономики в 2010 году будет больше, чем внешних.

Наиболее значимыми внутренними рисками эксперты признали значительный рост дефицита Государственного бюджета и кассовых разрывов в Пенсионном фонде, других фондах государственного социального страхования, а также и НАК «Нафтогаз Украины» и, соответственно, проведение значительной эмиссии для финансирования дефицитов. Также велик риск низкой кредитной активности коммерческих банков и роста негативных инфляционных ожиданий населения.

Среди внешних наиболее велик риск умеренной экономической активности в мире.

В то же время, в 2011 году внутренние риски также будут доминировать над внешними, и заключаться они будут в бюджетной сфере и тарифной политике. Наиболее значимым внешним риском эксперты признали закрепление тенденции ускоренного роста цен на мировых энергетических рынках. При этом интегральная оценка рисков 2011 года почти по всем показателям ниже оценок на 2010 год.

Консенсунс-прогноз формировался на основе оценок экспертов Министерства экономики Украины, Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Научно-исследовательского экономического института, Института экономических исследований и политических консультаций, Представительства Международного валютного фонда в Украине, Международного центра перспективных исследований, компании CASE Украина, инвестиционного банка «Concorde Capital», Райффайзен Банка Аваль, ОАО «БТА Банк», Dragon-Capital и The Bleyzer Foundation.