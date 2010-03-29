Индикатор бизнес-климата в марте в еврозоне продолжил расти
19:15, 29 марта 2010Промышленность
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Двенадцатый месяц подряд
В марте 2010 года Индикатор бизнес-климата в еврозоне продолжил расти двенадцатый месяц подряд, хотя и остается негативным: –0,32 против –0,65 пункта в феврале.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
Рост индикатора объясняется, прежде всего, улучшением менеджерских оценок относительно производственных трендов в следующие месяцы и оценок портфеля заказов, а также оценок экспортного портфеля заказов и оценок производства в предыдущие месяцы. Вместе с тем, менеджеры считают недостаточными остатки продукции на складах.
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