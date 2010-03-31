Кабмин продлил льготы для предприятий ГМК и химпрома

Кабинет Министров Украины продлил действие льгот для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности на второй квартал текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

«Мы только что приняли такое решение – все, что касается льгот горно-металлургическому комплексу и химической промышленности», – сказал А.КЛЮЕВ.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета Министров №925 от 14 октября 2008 года «О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, которая складывается в горно-металлургическом и химическом комплексе» предусматривает мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки, а также льготные тарифы на природный газ для предприятий ГМК и химпрома.

Действие норм постановления в 2008-2009 годах ежеквартально продлевалось новыми правительственными постановлениями. В 2010 году срок действия постановления был продлен на 1-й квартал.