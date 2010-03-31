Отрицательный финрезультат ГМК составил 1,6 млрд. грн.

За январь-февраль 2010 года отрицательный финансовый результат металлургической отрасли (до налогообложения) составил 1,6 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Согласно сообщению, отрицательная рентабельность металлургов в январе-феврале 2010 года составила 9,6%. На уровне рентабельности за указанный период работало только ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

По итогам 2009 года металлургические предприятия получили отрицательный финрезультат до налогообложения в сумме 6,3 млрд. грн. при отрицательной рентабельности 4,5%.

На уровень рентабельности вышли ОАО «Донецкий металлургический завод» и ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Как сообщал УНИАН, за январь-февраль 2010 года украинские металлурги увеличили производство основных видов продукции на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.