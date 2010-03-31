Падение реального ВВП в 2009 году составило 15,1%

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило не 15%, как сообщалось ранее, а 15,1%, по сравнению с 2008 годом. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

При этом, по уточненным данным комитета, номинальный ВВП за 2009 год составил 914 млрд. 720 млн. грн, тогда как ранее Госкомстатом сообщалась цифра на 2 млрд. 157 млн. грн. меньше – 912 млрд. 563 млн. грн.

Также Госкомстат уточнил падение ВВП по кварталам в 2009 г., по сравнению с аналогичными периодами 2008 г. Так, в 1-м квартале 2009 г. падение ВВП составило 20,2% (ранее Госкомстат сообщал о 20,3%), во 2-м квартале – осталось на уровне 17,8%, как сообщалось и ранее, в 3-м квартале – 16% (ранее сообщалось о 15,9%), в 4-м – 6,8% (7%).

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил размер прогнозных макропоказателей социально-экономического развития Украины в 2010-м году, согласно которому рост ВВП должен составить 3,7%, номинальный ВВП – 1 трлн. 083 млрд. грн., ожидаемая инфляция – 13,1% (декабрь к декабрю) и 12,2% в среднегодовом исчислении.