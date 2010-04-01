Янукович уверен, что в Украине начнется экономический рост

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает уверенность, что после достижения периода стабилизации уже до конца года в Украине начнется рост экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с лидерами партий, политических и общественных организаций, которая состоялась сегодня в Администрации Президента.

Глава государства отметил, что один из главных фундаментальных вопросов для стабилизации и развития украинской экономики - цена на газ, которая будет заложена в государственный бюджет. «Мы будем пытаться, чтобы бюджет был принят в апреле 2010 года. Такая ситуация имеет место впервые за годы независимости, но уже ничего не сделать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, Президент подчеркнул, что ситуация, которая сейчас сложилась в Украине, дает надежду, что «мы постепенно будем выбираться из этого болота».

В.ЯНУКОВИЧ также подверг жесткой критике действия своих политических оппонентов, которые, по его мнению, лишь препятствуют преодолению кризисных явлений и мешают новой власти работать.

«Но я хочу сказать и предупредить всех, кто сегодня в этом процессе: раскройте шире глаза, посмотрите на людей, которым надоело это политиканство», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и отметил, что “сегодня-завтра” будет решен вопрос о проведении местных выборов, которые покажут реальное отношение народа к политикам.

«Остановить процесс стабилизации в Украине уже невозможно. До конца года мы преодолеем главные проблемы в экономике. Их, конечно, еще будет оставаться достаточно. Но уверен, что уже в конце года будет ощущаться подъем в экономике», - заявил Президент.