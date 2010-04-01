Кабмин рекомендовал НКРЭ сохранить льготную цену на газ

Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства промышленной политики и рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики сохранить льготную цену на природный газ для 6 химических предприятий, которые производят азотные удобрения, на ІІ квартал т.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минпромполитики со ссылкой на соответствующее решение, принятое на заседании правительства 31 марта.

Как отметил министр промышленной политики Дмитрий КОЛЕСНИКОВ, принятие этого решения вызвано сложным экономическим положением азотных предприятий, суммарный убыток которых по итогом 2009 года составил 1 млрд. 923,8 млн. грн.

«В случае увеличения цены на природный газ с 205 до 318 долл., начиная со второго квартала 2010 года, и учитывая сезонное падение экспортных цен и спроса на азотную продукцию в ІІІ квартале текущего года, азотные предприятия будут работать убыточно, что приведет к их неплатежеспособности и возможной остановке», - цитирует пресс-служба министра.

При этом, по расчетам Минпромполитики, в случае непринятия данного решения Кабмином суммарный убыток указанных химпредприятий по итогам текущего года мог бы достичь 3,8 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 14 августа 2009 г., выполняя рекомендацию правительства, НКРЭ приняла решение о снижении уровня предельной цены на газ для предприятий химической промышленности, использующих газ в качестве сырья, на 16,6% - до 1584,4 грн. за тысячу кубометров (без НДС, целевой надбавки и транспортировки). В последующем действие данного постановление неоднократно продлевалось.

В феврале т.г. регулятор своим постановлением (№108) продлил действие льготных предельных цен на газ на март.

Согласно утвержденного НКРЭ перечня, газ по льготной цене получают ОАО «ДнепроАЗОТ», «Ривнеазот», ОАО «Концерн Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот» (г. Черкассы), ОАО «Северодонецкое объединение «Азот».

Химические предприятия Украины в 2009 году сократили потребление природного газа на 36% - с 7,340 млрд. куб. м в 2008 году до 4,7 млрд. куб. м.