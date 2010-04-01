Клюев просит членов Кабмина четко определить меры по поддержке

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ обратил внимание членов правительства на необходимость «более качественно выписать» основные приоритеты реформ в направлении поддержки отечественного товаропроизводителя и создания базы для долгосрочного экономического роста в Программе деятельности Кабинета министров Украины на ближайшие несколько лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, об этом А.КЛЮЕВ сказал сегодня на заседании правительственного комитета по вопросам развития отраслей экономики.

Он также поручил участникам заседания внести изменения в структуру Программы и некоторые ее разделы для более точного соответствия документа целям и задачам, содержащимся в предвыборной программе Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Повышение уровня и качества жизни людей должно быть на вершине пирамиды и опираться на методы и механизмы достижения этой цели – экономические и социальные реформы. Основой должно стать новое качество роста отечественной экономики», - заявил А.КЛЮЕВ.

Кроме того, на заседании комитета был обсужден проект Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год.