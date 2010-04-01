Экономист: рост реального ВВП Украины составит 5%

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2010 году составит 5%.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

При этом, добавил он, номинальный ВВП по итогам 2010 года составит 1100 млрд. грн.

По мнению экономиста, уточненные данные Государственного комитета статистики не принесли каких-либо сюрпризов. Они почти соответствуют предварительной оценке сокращения реального ВВП на 15%, опубликованной Госкомстатом месяц назад.

А.БЛИНОВ отметил, что сильнее всего сократились инвестиции - на 46,2%. Удельный вес инвестиций в ВВП сократился ниже уровня 20% впервые с 2000 года, составив в 2009 году лишь 18% (или 17,1% с учетом изменения запасов). Благодаря тому, что импорт в реальном выражении падал намного быстрее экспорта (38,6% против 25,6%), чистый экспорт был практически сбалансированным: импорт превысил экспорт лишь на 16 млрд. грн.

Экономист оценивает вклад чистого экспорта в изменение реального ВВП по итогам 2009 года как «сильно положительный» - 9,2 пункта. При этом инвестиции (включая изменение запасов) и потребление очень сократились, обеспечив отрицательный вклад в динамику ВВП на уровне 14,6 и 9,7 пункта соответственно.

Как сообщал УНИАН, по уточненным данным Государственного комитета статистики, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило не 15%, как сообщалось ранее, а 15,1%, по сравнению с 2008 годом.

При этом, по уточненным данным комитета, номинальный ВВП за 2009 год составил 914 млрд. 720 млн. грн, тогда как ранее Госкомстатом сообщалась цифра на 2 млрд. 157 млн. грн. меньше – 912 млрд. 563 млн. грн.

Также Госкомстат уточнил падение ВВП по кварталам в 2009 г., по сравнению с аналогичными периодами 2008 г. Так, в 1-м квартале 2009 г. падение ВВП составило 20,2% (ранее Госкомстат сообщал о 20,3%), во 2-м квартале – осталось на уровне 17,8%, как сообщалось и ранее, в 3-м квартале – 16% (ранее сообщалось о 15,9%), в 4-м – 6,8% (7%).