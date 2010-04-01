Азаров: Украина готова к углублению сотрудничества с Россией

Украина готова к углублению сотрудничества с Российской Федерацией во многих отраслях, заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с первым заместителем главы правительства Российской Федерации Игорем ШУВАЛОВЫМ.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что Украина и Россия возобновляют конструктивный диалог для углубления экономического, научного и гуманитарного сотрудничества.

«Мы готовы предложить российской стороне рассмотреть сотрудничество в сфере ядерной энергетики, аэрокосмической отрасли, - отметил Н.АЗАРОВ – Я могу назвать еще десяток отраслей, где сотрудничество является перспективным и потенциально успешным. Все предложения по этому поводу мы намереваемся внести на заседание межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству в апреле», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с этим, он отметил, что сегодня существует ряд проблемных вопросов между двумя странами, которые возникли в основном из-за недостаточного диалога Украины и России, и высказал уверенность, что в рамках механизмов двусторонних комиссий все существующие на сегодня проблемы будут решены.

В свою очередь И.ШУВАЛОВ сказал, что все названые Н.АЗАРОВЫМ направления сотрудничества отвечают также интересам России и могут быть реализованы в рамках фонда высоких технологий ЕврАзЭс: «У этого фонда есть достаточно финансовых ресурсов для того, чтобы поддерживать большие проекты, в частности, и в сфере освоения космоса, авиастроения, ядерной энергетики».

Также И.ШУВАЛОВ отметил, что Украине и РФ нужно обстоятельно обсудить вопрос правового статуса трудовых мигрантов для улучшения их социальной защиты и урегулирования миграционных потоков.