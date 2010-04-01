Продление льгот ГМК негативно отразится на энергокомпаниях

Мораторий на повышение тарифов на электроэнергию для предприятий ГМК уже увеличил потери генерирующих компаний в 2009 году и продолжит негативно влиять на их финансовое состояние в I полугодии 2010 года.

Такое мнение в интервью УНИАН высказала аналитик Foyil Securities Евгения АФОНИНА.

Кроме того, по ее словам, продление запрета на повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки должно негативно сказаться на финансовом состоянии «Укрзализныци», которая будет вынуждена снова перенести реализацию программы модернизации.

"Мы считаем, что данное решение имеет больше политическую подоплеку, чем экономическую", - отметила аналитик.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров 31 марта продлил действие льгот для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности на второй квартал текущего года.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета Министров №925 от 14 октября 2008 года «О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, которая складывается в горно-металлургическом и химическом комплексе» предусматривает мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки, а также льготные тарифы на природный газ для предприятий ГМК и химпрома.

Действие норм постановления в 2008-2009 годах ежеквартально продлевалось новыми правительственными постановлениями. В 2010 году срок действия постановления был продлен на 1-й квартал.