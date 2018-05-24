Резервы для армии: если стрелять некому, то и патроны не нужны...

Во время своего первого брифинга для СМИ новый министр обороны Михаил Ежель постарался вкратце обозначить основные проблемы, стоящие перед Вооруженными Силами Украины. Конечно, в первую очередь, речь шла о хроническом недофинансировании ВСУ, несмотря на которое военные должны совершенствовать свою боевую выучку. По мнению нового министра, победа в бою зависит не от суперсовременного оружия, а от мастерства солдат и офицеров в обращении с теми вооружениями и техникой, которыми располагает армия. Призвав армию к жесткой экономии во всем, М.Ежель, правда, пообещал улучшить условия жизни самих военнослужащих.

В принципе, ничего нового, что-то подобное говорили после своего прихода на пост главы Минобороны и предшественники Михаила Брониславовича. Но были в его выступлении неожиданные пассажи. Так, М.Ежель сообщил, что получил от Президента поручение вернуться к военной структуре государства - вспомнить о том, что такое мобилизационный запас и резервисты. Хотя министр и не стал развивать эту тему, однако в ближайшее время именно данный вопрос может затмить по своей значимости все остальные невзгоды украинской армии. Дело в том, что в 2011 году ВСУ ожидает массовый отток офицеров, и армия будет просто вынуждена объявить призыв на службу кадровых военных из резерва…

Всем надеть комбинезоны и проворачивать вручную…

На брифинге М.Ежель напомнил, что еще в 1996 году в Украине была принята программа развития Вооруженных Сил на последующие 15 лет, срок выполнения которой истекает в 2011-ом году. Также была принята и программа развития вооружений и военной техники (ВВТ). Так как министр констатировал полный провал обеих, то нет смысла останавливаться на их составляющих. Вместе с тем, глава оборонного ведомства с умеренным оптимизмом смотрит на перспективы финансирования ВСУ в 2010 году. По его словам, Минобороны рассчитывает на бюджет в 13 млрд. грн. «Хотя Минобороны и Вооруженные силы нуждаются в финансировании на уровне, как минимум, 19 млрд. грн. в 2010 году, но 13 млрд. грн. - это тот уровень финансирования армии, который может позволить себе государство», - заявил министр. Он также отметил, что в текущем году Минобороны рассчитается с предприятиями оборонно-промышленного комплекса за разработку вооружений и военной техники, а это - около 700 млн. грн. Средства будут предусмотрены в оборонном бюджете-2010.

При этом министр подчеркнул, что в т.г. Минобороны планирует профинансировать ряд приоритетных разработок вооружений и военной техники, необходимых для перевооружения ВСУ. “Мы не хотим сегодня гнаться за чем-то новым. Не от суперсовременного оружия зависит победа в бою, а от того, насколько мастерски военнослужащие владеют имеющимся оружием. Наше вооружение позволяет сегодня обеспечить достойный уровень боеспособности. Главное сегодня – это учиться. В войска спущена директива относительно жесткого распорядка дня – мы не должны видеть военнослужащих на улицах, все должны работать на своем посту с 8 до 18. Нам говорят, что не хватает топлива, нет электроэнергии, но иногда можно обойтись и без этого. Есть такое понятие как провертывание вооружений вручную и это следует делать каждый день”, - сказал министр. По-видимому, он имел ввиду провертывание вручную коленчатого вала двигателей военной техники, находящейся на длительном хранении…

М.Ежель убежден, что комбинезон должен стать на ближайшие 5 лет повседневной формой одежды украинских военнослужащих. «Комбинезон не только для того, чтобы работать, комбинезон - состояние души. Когда командир идет по части он должен знать, что у него под каждым канализационным люком находится, что у него в щитовой, сколько он должен получить воды и электроэнергии. Командир должен знать, как обеспечить максимальный режим экономии. Иначе быть не может – мы в такой ситуации», - отметил министр.

Говоря о поддержании уровня боеготовности украинской армии, М.Ежель посетовал на то, что в последние годы практически не было масштабных учений, в которых можно было бы отрабатывать слаженные действия крупных подразделений. “В основном учения проводились на уровне индивидуальной подготовки, как максимум, на уровне взводов. В этом плане мы намерены много работать”, - сказал он.

Из высказываний М.Ежеля становится ясно, что новый министр весьма скептически относится к переходу на контрактную армию в краткосрочной перспективе. «Когда-то я спрашивал у командующего Военно-морскими силами США, сколько понадобилось времени для перехода на контрактную армию. 10 лет Соединенные Штаты переходили на контрактную армию и это при том финансировании, которым они располагали. Начиная с 2011 года, мы будем постепенно переходить на контрактную армию, а пока остается смешанный принцип комплектования. Если за пять лет мы справимся с переходом, значит справимся, но нужно помнить, что не только контрактник дает обязательства перед государством, но и государство должно выполнять обязательства перед ним», - подчеркнул М.Ежель.

При этом он напомнил, что на сегодня месячная зарплата военнослужащего по контракту составляет около 1 тыс. грн., тогда как на питание солдата срочника выделяется 1 тыс. 100 грн. «Контрактник не питается в столовой личного состава. То есть, когда солдат идет в столовую, контрактник достает свою баночку с кашей. Вы понимаете, что такого быть не должно, и в ближайшее время это позорное явление будет устранено. Те, кто служит государству, должны питаться за его счет», - считает М.Ежель.

И еще об одном. По словам министра, 45 тысяч военнослужащих-контрактников не имеют собственного жилья, при этом в 2009 году Минобороны получило только 85 квартир.

М.Ежель особо подчеркнул, что армия - не та структура, которая может зарабатывать деньги для обеспечения собственных нужд, а часть государственного механизма. По его словам, на сегодня стоит вопрос о подготовке государства в целом к защите своей безопасности. Именно в этой связи он сообщил о поручении Президента вернуться к военной структуре государства и вспомнить о мобилизационном запасе и резервистах.

В изложении министра задачи, стоящие перед армией, выглядят вполне посильными, было бы финансирование, ну и, конечно, самое главное - чтобы эти задачи было, кому реализовывать.

В ожидании массового “увала”

Итак о резервистах. Как отметил руководитель исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Сергей Згурец, в 2011 году у многих украинских офицеров истекает срок пятилетних контрактов, которые они подписали еще при Анатолии Гриценко. Их условия таковы, что увольняющиеся досрочно теряют ряд льгот и социальных гарантий. Естественно, офицеры предпочли отбыть свой срок до конца. Но в следующем году, если, конечно, ничего не изменится в лучшую сторону, они будут готовы уйти на “гражданку” без особых сомнений. Да и откуда взяться этим сомнениям, если зарплата подполковника с 14-ю годами выслуги составляет 2,5 тыс. грн., а старшие лейтенанты за пять лет могут выслужить себе аж 1,7 тыс. грн. в месяц.

По словам С.Згурца, в 2011 году срок контрактов истекает более чем у 11 тысяч украинских офицеров, половина из которых получит возможность уйти на пенсию. Что же касается остальных, то для продления контракта, должны появиться весомые причины. Эксперт высказал сомнение относительно существенного изменения ситуации с материальными благами до конца года. По его оценке, для обеспечения украинской армии в режиме “жизнь в казарме” в год потребуется около 7 млрд. грн., на боевую подготовку - еще около 3 млрд. грн. При этом, как мы помним, министр пообещал погасить долги перед предприятиями ОПК и своевременно оплачивать их текущие работы. Таким образом, денег, даже если оборонный бюджет этого года и будет профинансирован в полном объеме, у армии в обрез. Понятно, что для повышения зарплат офицерам и контрактникам фактически ничего не остается.

В высказываниях министра обороны относительно резервистов С.Згурец видит отзвуки предлагавшихся ранее вариантов по удовлетворению кадрового голода в украинской армии. По словам эксперта, в качестве временной меры Минобороны может рассматривать возможность призыва на военную службу офицеров из запаса сроком на 16-18 месяцев.

Как отмечает эксперт, обострение ситуации с комплектованием армии офицерским составом отодвигает на задний план даже такой важнейший вопрос, как перевооружение ВСУ новыми видами ВВТ. “Если в войска и будет поступать новое вооружение, обслуживать его будет просто некому, так как солдату-срочнику современный танк или зенитно-ракетный комплекс никто не доверит”, - убежден С.Згурец.

По данным ЦИАКР, на сегодня в ВСУ 9 тысяч вакантных офицерских должностей, тогда как общее количество офицеров в 200-тысячной украинской армии составляет около 50 тыс. Половина вакансий приходится на должности командиров взводов, рот и батальонов.

Если к этому количеству в 2011 году добавится еще 3-4 тысячи вакансий, ситуация станет действительно катастрофической, так как заниматься обучением и боевой подготовкой рядовых солдат станет просто некому. И тут новому министру обороны можно только посочувствовать, наследие ему досталось действительно тяжелое, дальше некуда. При этом заполнение вакуума в офицерском составе за счет резервистов видится даже сугубо гражданскому человеку весьма малореальным вариантом, хотя бы с чисто организационной точки зрения. Вряд ли кто-то из офицеров запаса легко согласится бросить свою гражданскую жизнь и на полтора года вернуться в ряды Вооруженных Сил. Даже несмотря на ставшие звучать в последний год заявления о резко возросшей популярности призыва в армию в связи с финансовым кризисом и безработицей. Впрочем, такая "популярность" имеет место быть среди призывников после школьной скамьи, которые действительно, не имея ни специальности, ни опыта работы, практически никуда не могут устроиться. Ситуация же у офицеров-резервистов, скорее всего, вовсе не такая плачевная, они как правило неплохо трудоустроены, даже на нынешний кризисный момент. Офицерский призыв грозит превратиться в такие же “догонялки”, как и призыв на срочную службу.

Остается одно - найти аргументы, которые убедят офицеров остаться в армии. Проще говоря, нужно срочно изыскивать средства для повышения офицерских зарплат и активизировать программу строительства жилья для военнослужащих. Возможно, что сегодня это стоит делать даже в ущерб другим статьям расходов армии, иначе у нас ее просто не останется. И армии, так и не успевшей стать "контрактной", грозит перспектива возвращения в "сплошной призыв" - от рядового до генерала. Хотя бы не докатиться до полной "партизанщины"...

Антон Лосев (УНИАН)