Сменить главу «Турбоатома» хотели некоторые бизнес-круги, а не ФГИ

Заменить руководство «Турбоатома» хотели определенные предприниматели, а не Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ на сессии парламента.

Он пояснил, что «была попытка поменять руководство предприятия, но это была попытка не со стороны ФГИУ, а со стороны некоторых наших предпринимателей».

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что «Турбоатом» «должен принадлежать государству и управляться через ФГИУ Кабинетом министров Украины».

Отвечая на вопрос народного депутата Украины Александра БОНДАРЯ (фракция НУ-НС), первый вице-премьер-министр, как он будет работать с Александром РЯБЧЕНКО – новым председателем ФГИУ, если тот не выполняет распоряжения правительства, в частности, по ситуации на «Турбоатоме», в частности, подчеркнул, что «не вижу никаких проблем в работе ФГИУ, если его будет возглавлять РЯБЧЕНКО».