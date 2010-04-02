Обязательства по «АрселорМиталл Кривой Рог» выполняются

Инвестиционные обязательства по договору купли-продажи пакета акций ОАО «АрселорМиталл Кривой Рог», в том числе касающиеся социальных вопросов, выполняются надлежащим образом.

Как сообщили УНИАН в Фонде государственного имущества Украины (ФГИ), об этом свидетельствуют результаты проведенной в марте этого года проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2009 году.

По информации ФГИ, совместные консультации, проведенные в прошлом году совместно с фондом, администрацией комбината, его собственником и профсоюзами, позволили не допустить введения на предприятии сокращенной рабочей недели, обеспечить соблюдение всех социальных стандартов (оплата труда, оздоровление), продолжить практику строительства жилья для работников предприятия.

Общий объем затрат на охрану труда и социально-бытовые цели составил 230 млн. грн. С 1 января 2010 года тарифные ставки и оклады руководителям, специалистам, служащим на предприятии повышены на 11,43%, а также определен последующий график повышения тарифных ставок.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.