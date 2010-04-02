"Запорожсталь" решила не выплачивать дивиденды

ОАО "Запорожсталь" в связи с убыточностью общества по итогам 2009 года не будет выплачивать дивиденды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, соответствующее решение было принято 2 апреля общим собранием акционеров ОАО "Запорожсталь".

"Экономические условия 2009 года оказались достаточно сложными для комбината и для отрасли в целом. ЗСС работала в условиях сниженного спроса на металлургическую продукцию, что обусловило значительное падение цен на металлопрокат и сокращение объемов производства. При этом цены на основные виды сырья и топливно-энергетические ресурсы не снизились адекватно падению цен на прокат. Такая тенденция сохранялась на протяжении всего 2009 года. Это в значительной степени повлияло на снижение финансового результата комбината от обычной деятельности. За отчётный год реализация товарной продукции составила 8 389,8 млн. грн.; чистый убыток 290,5 млн. грн", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожсталь" работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др., занимая монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.