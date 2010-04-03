Клюев: для ГМК складываются благоприятные условия

Для предприятий горно-металлургического комплекса с начала года на мировых рынках складываются благоприятные условия, поскольку цены на их продукцию растут.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, комментируя подписанный Меморандум о взаимопонимании между правительством и предприятиями ГМК на второй квартал текущего года, сообщается на Правительственном портале.

Таким образом, по словам А.КЛЮЕВА, металлургические производители смогут компенсировать сохранение цен на те 20% своей продукции, которую они в среднем поставляют на внутренний рынок.

Как подчеркнул первый заместитель главы правительства, власть и предприятия одной из ключевых отраслей договорились пойти друг другу навстречу, поскольку ценовая стабильность «даст толчок к развитию машиностроения и строительной отрасли». А они, в свою очередь, будут стимулировать и другие секторы экономики, сказал А.КЛЮЕВ, напомнив, что Кабмин и руководители предприятий ГМК договорились о сохранении во ІІ квартале цен на металлопродукцию и сырье для металлургического производства, которые сложились на 1 апреля 2010 г.

По словам первого вице-премьера, предприятия ГМК также обязались обеспечить постепенное повышение размера зарплаты и улучшение других социальных гарантий для собственных работников, а также своевременно рассчитываться за использованные энергоносители. Кроме этого, металлургические и горно-обогатительные холдинги и комбинаты приняли обязательство продолжать реализацию проектов по операционной эффективности и модернизации производства, направленных на уменьшение себестоимости продукции, введение энергосберегающих и экологически безопасных технологий.

Правительство со своей стороны, по словам А.КЛЮЕВА, продолжит поддерживать предприятия ГМК. Первый вице-премьер-министр заявил, что Кабинет министров будет проводить текущее возмещение налога на добавленную стоимость, а с принятием закона о государственном бюджете начнет возвращать долги по НДС, которые накопила предыдущая власть. Также правительство обеспечит возвращение долгов государственных монополий перед предприятиями ГМК, заверил он. По словам А.КЛЮЕВА, это даст возможность значительно улучшить текущее финансовое состояние предприятий, поскольку возвратит им значительный объем «живых» средств.

Кроме этого, Кабмин обязался продолжить переговорный процесс с международными финансовыми институтами по привлечению финансирования для инвестиционных проектов модернизации предприятий отрасли, также будет отстаивать сохранение и расширение рынков сбыта для их продукции, обеспечивать поддержку обоснованных мероприятий, которые будут инициироваться предприятиями отрасли по защите внутреннего рынка от неконтролируемого импорта продукции, производимой и в Украине.

Как сообщалось, ранее правительство продлило на второй квартал текущего года действие льгот по тарифам на электроэнергию и железнодорожные перевозки для предприятий ГМК и химической промышленности, которые были установлены постановлением Кабинета министров № 925 от 14.10.2008.