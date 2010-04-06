Собственник «АрселорМиттал Кривой Рог» не выполнил ряд обязательств

Первичная организация профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) заявляет о невыполнении собственником предприятия ряда инвестиционных обязательств по итогам 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил председатель профкома АМКР Юрий БОБЧЕНКО.

При этом он выразил категорическое несогласие с позицией Фонда государственного имущества Украины, который 2 апреля сообщил о том, что считает инвестиционные обязательства по договору купли-продажи пакета акций ОАО «АрселорМиталл Кривой Рог» по итогам 2009 года выполненными надлежащим образом.

Говоря о выводах ФГИУ относительно выполнения инвестобязательств, Ю.БОБЧЕНКО заявил: «Я не постесняюсь сказать, что это не Фонд госимущества, а фонд имущества транснационального инвестора».

В частности, по данным Ю.БОБЧЕНКО, собственник АМКР - компания "АрселорМиттал" не выполнила свои обязательства относительно увеличения заработной платы на меткомбинате. По мнению профкома, для выполнения договора купли-продажи предприятия средняя зарплата на АМКР должна была быть повышена с начала 2010 года до 6 тыс. 417 грн., тогда как она составляет на сегодня лишь 3 тыс. 778 грн. Кроме того, Ю.БОБЧЕНКО отметил, что начиная с 2006 года, предприятие построило для своих сотрудников 144 квартиры, тогда как с 2000 по 2005 годы ежегодно сдавалось от 100 до 360 квартир. Председатель профкома считает недопустимым сокращение количества работников меткомбината с 56 тыс. 891 человека в 2005 году до 37 тыс. 782 человек в 2010 году. При этом Ю.БОБЧЕНКО подчеркивает резкое повышение интенсивности труда на предприятии, что, по его мнению, ведет к росту несчастных случаев на производстве.

Глава профкома призвал ФГИУ реагировать на невыполнение инвестобязательств собственником АМКР путем наложения штрафов.

В свою очередь заместитель председателя ФГИУ Александр ПОТИМКОВ настаивает на правильности выводов комиссии Фонда относительно выполнения инвестобязательств собственником АМКР. «В договоре купли-продажи «Криворожстали» существует достаточно много нюансов, связанных с разночтениями того или иного пункта собственником предприятия и профсоюзами. Мы нашли такой механизм решения этих разногласий, как разъяснение отдельных пунктов договор», - сказал он и подчеркнул: «Все действия ФГИУ по уточнению обязательств собственника АМКР делались с обязательным присутствием и согласием профкома предприятия».

А.ПОТИМКОВ также отметил, что ФГИУ действует исключительно в правовом поле. «Мы читаем договор купли-продажи АМКР так, как он написан, а не так, как кому-то хотелось бы», - добавил он. Подчеркнув при этом, что ФГИУ не считает обоснованными претензии профкома относительно повышения зарплаты до 6 тыс. 417 грн. «В этом году собственник взял на себя обязательства повысить заработную плату и на конец года он обещает 25-процентное повышение», - уточнил зампредседателя ФГИУ.

Подытоживая, он отметил, что "АрселорМиттал" не уклоняется от диалога с Фондом госимущества, в отличии от многих других собственников, которых ФГИУ годами не может найти.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам проведенной ФГИУ в марте этого года проверки финансово-хозяйственной деятельности АМКР в 2009 году, инвестиционные обязательства по договору купли-продажи, в том числе касающиеся социальных вопросов, выполняются надлежащим образом.

По информации ФГИУ, совместные консультации, проведенные в прошлом году совместно с Фондом, администрацией комбината, его собственником и профсоюзами, позволили не допустить введения на предприятии сокращенной рабочей недели, обеспечить соблюдение всех социальных стандартов (оплата труда, оздоровление), продолжить практику строительства жилья для работников предприятия.

Общий объем затрат на охрану труда и социально-бытовые цели составил 230 млн. грн. С 1 января 2010 года тарифные ставки и оклады руководителям, специалистам, служащим на предприятии повышены на 11,43%, а также определен последующий график повышения тарифных ставок.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.