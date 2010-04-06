Ferrexpo увеличило производство окатышей на 24%

По итогам января-марта 2010 года компания Ferrexpo plc (владеет 97,31% акций ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат») произвела 2 млн. 339 тыс. тонн железорудных окатышей, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно пресс-релизу, в марте т.г. Ferrexpo plc произвела 848,3 тыс. тонн окатышей, что на 16,1% больше, чем в феврале.

Справка УНИАН. Ferrexpo plc зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO. 51% акций Ferrexpo plc принадлежит украинскому бизнесмену Константину ЖЕВАГО, 25% - компании RPG Industries SE (RPGI).

Ferrexpo plc контролирует 97,31% акций ОАО "Полтавский ГОК" - одного из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.