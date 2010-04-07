Цены промышленных производителей в еврозоне выросли

В феврале 2010 года цены промышленных производителей выросли по сравнению с январем 2010 года на 0,1% в еврозоне и во всех странах - членах ЕС (ЕС-27).

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В феврале-2010 по сравнению с февралем-2009 цены производителей снизились на 0,5% в еврозоне, но возросли на 0,4% в ЕС-27.

В феврале-2010 по сравнению с январем-2010 цены в промышленности, за исключением энергетики, возросли на 0,1% в обеих зонах, цены в энергетическом секторе – возросли на 0,1% в обеих зонах. Цены полуфабрикатов выросли на 0,3% в обеих зонах, цены на товары длительного использования выросли на 0,1% в обеих зонах, на товары кратковременного потребления - не изменились в обеих зонах. Цены на капитальное имущество возросли на 0,1% в еврозоне и на 0,2% - в ЕС-27.

Наибольший рост цен промышленных производителей в феврале-2010 по сравнению с январем-2010 зарегистрирован в Литве (1,7%), Финляндии (1,6%) и Швеции (1,4%). Наибольшее снижение наблюдалось в Словакии (-1,7%) и Чехии (-0,3%).

В феврале-2010 по сравнению с февралем-2009 цены в промышленности, за исключением энергетики, уменьшились на 0,6% в еврозоне и на 0,3% - в ЕС-27, цены в энергетическом секторе снизились на 0,9% в евро зоне, но выросли на 1,7% в ЕС-27, полуфабрикаты снизились на 0,5% в еврозоне и на 0,4% в ЕС-27, товары кратковременного потребления уменьшились на 0,7% в еврозоне и на 0,3% в ЕС-27, товары длительного использования возросли на 0,2% в еврозоне и на 0,5% в ЕС-27, капитальное имущество подешевело на 0,6% в еврозоне и на 0,3% в ЕС-27.

В феврале-2010 по сравнению с февралем-2009 наибольший рост цен промышленных производителей зарегистрирован в Дании (7,2%), Греции (6,1%) и Финляндии (4,3%). Наибольшее снижение цен зарегистрировано в Латвии (-8,5%), Словакии (-7,6%), Германии и Литве (по -3,1%).

В январе-2010 по сравнению с декабрем-2009 цены промышленных производителей возросли на 0,7% в зоне евро и на 0,8% - в ЕС-27.