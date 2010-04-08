Россия прекратила беспошлинный импорт труб из Украины

Россия прекратила беспошлинный импорт украинской трубной продукции с 1 апреля 2010 года из-за отсутствия согласованных объемов квот на поставки без уплаты антидемпинговых пошлин, сообщает k2kapital.

Об этом говорится в письме Федеральной таможенной службы, размещенном на сайте ведомства.

В соответствии с соглашениями между Минэкономразвития России и Минэкономики Украины в первом квартале 2010 года такая квота была определена.

«В связи с отсутствием после 31 марта 2010 года согласованного обеими сторонами размера квоты на поставку труб из Украины с 1 апреля 2010 года при таможенном оформлении украинской трубной продукции следует руководствоваться постановлением правительства РФ (...), предусматривающим взимание антидемпинговых пошлин в отношении импорта украинских труб», — отмечается в послании.

В конце прошлого года Минэкономразвития сообщило, что соглашение, которое предусматривает поставку широкой номенклатуры украинских труб в Россию в пределах установленной квоты взамен на неприменение антидемпинговых пошлин, было продлено до 31 декабря 2010 года.