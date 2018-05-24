Страсти вокруг “АрселорМиттал Кривой Рог”: рабочее движение в защиту “своих” капиталистов

Профком “АрселорМиттал Кривой Рог” (АМКР) в очередной раз продемонстрировал свою преданность так сказать идеалам борьбы с мировой буржуазией. Профсоюзный лидер меткомбината - Юрий Бобченко обвинил Фонд госимущества в потакании интересам «транснационального собственника». Он категорически не согласен с вердиктом Фонда относительно выполнения в 2009 году компанией АрселорМиттал своих инвестобязательств на бывшей “Криворожстали”. По мнению председателя профкома, основные нарушения – низкая зарплата и постоянное повышение интенсивности труда, что идет в ногу с увеличением числа несчастных случаев на предприятии. То, что профсоюз борется за повышение благосостояния и социальных стандартов для тружеников комбината, безусловно, правильно и логично. Однако риторика Юрия Бобченко, которой бы позавидовал Петр Симоненко, увела его слишком далеко от проблем рабочих. Все, кто хотя бы поверхностно знаком с ситуацией в украинской горно-металлургической отрасли, легко могли заметить, что профсоюзный деятель то и дело скатывался к тематике, находящейся в сфере интересов исключительно собственников металлургических активов, а не простых металлургов.

Оштрафуйте нас, пожалуйста

Начнем с цитат. Говоря о выводах ФГИУ относительно выполнения инвестобязательств, Юрий Бобченко заявил: «Я не постесняюсь сказать, что это не Фонд госимущества, а фонд имущества транснационального инвестора». По мнению профкома, для выполнения договора купли-продажи предприятия средняя зарплата на АМКР должна была быть повышена с начала 2010 года до 6 тыс. 417 грн., тогда как она составляет на сегодня лишь 3 тыс. 778 грн. Кроме того, по словам Ю.Бобченко, начиная с 2006 года, предприятие построило для своих сотрудников 144 квартиры, тогда как с 2000 по 2005 год ежегодно сдавалось от 100 до 360 квартир. Председатель профкома также считает недопустимым сокращение количества работников меткомбината с 56 тыс. 891 человека в 2005 году до 37 тыс. 782 человек в 2010 году. При этом он подчеркивает резкое повышение интенсивности труда на предприятии, что, по его мнению, ведет к росту несчастных случаев на производстве. Он призвал ФГИУ реагировать на невыполнение инвестобязательств собственником АМКР наложением штрафов.

В пресс-релизе, подготовленном профкомом АМКР, по уровню средней зарплаты меткомбинат занимает четвертое место в Украине. Впереди оказались сразу три метпредприятия, которые, так или иначе, контролирует один из бывших собственников “Криворожстали” - Ринат Ахметов. Это - “Азовсталь”, а также Макеевский и Енакиевский метзаводы. “Азовсталь” и ЕМЗ входят в состав холдинга “Метинвест”, являющегося наиболее успешной горно-металлургической компанией Украины. Что касается “Макеевского метзавода” (ММЗ), то в октябре 2009 года “Метинвест” получил разрешение Антимонопольного комитета на покупку более 50% его акций. В принципе ММЗ мог войти в состав “Метинвеста” еще в 2007 году, когда Вадим Новинский и Ринат Ахметов договорились о слиянии своих горно-металлургических активов.

Таким образом, профком прозрачно намекает на того, кто, по его мнению, является действительно эффективным собственником. Однако при этом он забывает о некоторых нюансах. В первую очередь, стоит разобраться с первым местом, на которое по уровню средней зарплаты (4 тыс. 150 грн.) была поставлена «Азовсталь». На этом меткомбинате работает около 23 тыс. человек и за тяжелый для металлургов 2009 год на предприятии было выплавлено 4 млн. 643 тыс. тонн стали. То есть, на одного работающего пришлось 200 тонн стали в год. Теперь давайте посмотрим на АМКР, где, по данным профкома, численность работающих составляет 37,7 тыс. человек. За 2009 год меткомбинат выплавил 5 млн. 39 тыс. тонн стали, значит на одного рабочего АМКР по итогам прошлого года пришлось 133 тонны стали. Таким образом, производительность труда на АМКР ровно на 1/3 отстает от “Азовстали”, тогда как средняя зарплата криворожцев (3 тыс. 200 грн., по данным профкома) ниже, чем у “азовстальцев” приблизительно на 1/4. Конечно, вопрос производительности труда требует глубокого анализа со стороны специалиста, каковым автор статьи не является. Тут важнейшим фактором является оборудование, технологии и эффективный менеджмент. Но одно можно сказать смело, требуя повышения зарплат и обвиняя собственника в выжимании последних соков из трудящихся, профкому “АрселорМиттал Кривой Рог” все же стоило упомянуть, что производительность труда на “Азовстали” заметно выше.

Необидчивый ФГИ

Естественно, упомянул Ю.Бобченко и о недостаточности инвестиций в модернизацию производства на АМКР. Но позволим себе предположить, что объем инвестиций в обновление производственной базы напрямую связан с урезанием расходов на социальную сферу, в первую очередь, на ту же зарплату. Председатель профкома отмечает, что рентабельность на меткомбинате в последний предкризисный год (2008-й) зашкаливала, что, по его мнению, вполне позволяло вкладывать деньги в обновление оборудования и переход к новым технологиям. Он совершенно прав. Но никто и не пытается опровергать его же мнение относительно того, что “АрселорМиттал” как собственник АМКР, в первую очередь, думает о прибыли, а уже во вторую об инвестициях. Позволяло существующее оборудование получать сверхприбыли, так зачем его менять. К примеру, Макеевский метзавод тоже вполне нормально работал на прибыль, несмотря на свое отчаянно устаревшее мартеновское и доменное производство стали. Кризис начался, рентабельность резко упала и вот уже мартены и домны ММЗ остановлены, а 7 тысяч рабочих, получив приличное выходное пособие, отправлены на вольные хлеба. Профсоюзы вздыхают, но молчат, ведь все по закону. Оставшиеся 2 тысячи металлургов Макеевского метзавода заняты на производстве металлопроката из чужого сырья, обгоняя при этом по уровню средней зарплаты большинство своих коллег.

Но это все отвлеченные рассуждения, если же апеллировать к фактам, то у Фонда госимущества претензий к АрселорМиттал по поводу недостаточности инвестиций в модернизацию производственных мощностей сегодня нет. Сомневаться в объективности ФГИУ, конечно, можно, но опыт подсказывает, что при любом правительстве Фонд относился к контролю выполнения инвестобязательств на “Криворожстали” очень серьезно и придирался к малейшей попытке инвестора увильнуть от них. И это в принципе не удивительно, наезжать на АрселорМиттал было для Фонда вполне комфортно, люди они пришлые, даже если и обидятся, то на дальнейшей карьере госчиновника это никак не отразится. А самое главное, конечно, прекрасный PR для ФГИ. В свое время Валентина Петровна Семенюк-Самсоненко в захлеб рассказывала, как она держит «за горло индусов» из Митталл Стил и отпускать не собирается, так же действовали и ее последователи. Трудно себе представить, что что-то изменилось в отношениях Фонда и АрселорМиттал со сменой власти в Украине и назначением нового руководства ФГИ. Всем прекрасно известно насколько пристально следят за деятельностью АрселорМиттал в Украине наши собственные металлургические магнаты, особенно те, кто пользуется огромным влиянием в нынешней власти. Конечно, нельзя не вспомнить о том, что в мае 2009 года ФГИ и "АрселорМиттал Кривой Рог" внесли изменения в договор купли-продажи, заключенный в октябре 2005 года. Собственники предприятия получили отсрочку на выполнение инвестобязательств по техническому перевооружению производства и увеличению его мощностей в связи с кризисом. Кроме АМКР отсрочку ФГИ получили и другие инвестобязанные собственники активов в ГМК.

Единственное, что стоит отметить, так это очень мягкую реакцию заместителя председателя ФГИУ Александра Потимкова на резкие высказывания Юрия Бобченко. Лично присутствуя на пресс-конференции председателя профкома АМКР, А.Потимков в своих комментариях журналистам был потрясающе спокоен, много раз повторив, что профсоюзные лидеры имеют право утверждать все, что захотят.

Правда, А.Потимков настаивает на правильности выводов комиссии Фонда. «В договоре купли-продажи «Криворожстали» существует достаточно много нюансов, связанных с разночтениями того или иного пункта собственником предприятия и профсоюзами. Мы нашли такой механизм решения этих разногласий, как разъяснение отдельных пунктов договора. Все действия ФГИУ по уточнению обязательств собственника АМКР делались с обязательным присутствием и согласием профкома предприятия», - сказал он.

А.Потимков также отметил, что ФГИУ действует исключительно в правовом поле. «Мы читаем договор купли-продажи АМКР так, как он написан, а не так, как кому-то хотелось бы», - добавил он. Отметив при этом, что ФГИУ не считает обоснованными претензии профкома относительно повышения зарплаты до 6 тыс. 417 грн. «В этом году собственник взял на себя обязательства повысить заработную плату и на конец года он обещает 25-процентное повышение», - уточнил зампредседателя ФГИУ. Подытоживая, он напомнил, что сам профком АМКР письменно выражал фонду благодарность за принципиальную позицию в отношении выполнения на АМКР инвестобязательств в социальной сфере.

Неожиданная глубина залегания профсоюзных интересов

И еще несколько заявлений профкома. Так, Ю. Бобченко отметил, мол, иностранным инвесторам было выгодно последние 5 лет ловить рыбку в мутной воде украинского безвластия. Бросить камень в «оранжевых» на сегодня как бы даже не оригинально, но ведь именно «оранжевые» в лице премьер-министра Юлии Тимошенко, пусть и сугубо из политических соображений, добивались повышения зарплат для металлургов АМКР. Это, с позволения сказать, не комильфо товарищ Бобченко. Несколько раз повторив, что профком вне политики, Ю.Бобченко тем не менее ясно давал понять, что при старых собственниках, а также находясь в госсобственности, «Криворожсталь» цвела и пахла, а вот при новых все пошло наперекосяк. Тут и сокращение трудящихся, и техника безопасности ни к черту и жилищное строительство для металлургов заглохло и т. д. и т. п.

По большому счету, Ю.Бобченко можно было бы простить заискивания перед нынешней властью и тенденциозные передергивания. Потому что в самом главном он совершенно прав – на АМКР самая низкая зарплата среди европейских предприятий АрселорМиттал, и с этим действительно нельзя мириться. Прав Ю.Бобченко и в том, что собственник пошел на привязку зарплаты к рентабельности предприятия только с началом кризиса, то есть, когда рентабельность меткомбината резко снизилась. Хотя, то же самое происходило и на других метпредприятиях Украины.

Но вот когда Ю.Бобченко касается вопроса экспорта меткомбинатом железорудного сырья, то это вызывает некоторое недоумение. Где связь между выполнением социальных обязательств и высоким уровнем добычи железной руды, совершенно не понятно.

“Нам кажется, что собственника интересуют, в первую очередь, недра, ведь комбинат был продан с горно-обогатительным комплексом. Если посмотреть на период кризиса, когда реализация продукции предприятия была низкой, то можно увидеть, что наши недра использовались по полной - если на наше производство нужно 100%, то мы добываем железной руды на 150% и выше. Излишки, как правило, отправляются за границу, к примеру в Казахстан, а оттуда к нам везут дорогие казахские угли”, - рассказал Ю.Бобченко. При этом он посетовал по поводу отсутствия квот на вывоз украинской руды за границу. От этого заявления разит прямо таки поразительной предвзятостью профсоюзного деятеля к собственникам родного комбината. Он откровенно игнорирует открытую информацию об объемах производства железорудного сырья в Украине и объемах его экспорта. По итогам января-февраля 2010 года украинские ГОКи произвели 12,4 млн. тонн жрс, из которых было экспортировано 5 млн. тонн. Естественно, свою лепту в вывоз украинского жрс внес и АМКР, но, учитывая, что за первых два месяца этого года на предприятии было произведено 1,3 млн. тонн железорудного сырья, вряд ли его экспорт превысил 700 тыс. тонн. Таким образом, на долю АМКР может приходиться не более 15% общеукраинского экспорта жрс, остальные 85% были экспортированы украинскими и российскими собственниками отечественных ГОКов. Что же касается ввоза в Украину дорогих казахских углей, то опять таки не для кого не секрет, что в Украине качественный коксующийся уголь постоянно в дефиците, а с началом восстановления объемов производства в ГМК отечественный уголь приличного качества и вообще днем с огнем не сыщешь. Тут волей неволей начинаешь задумываться о мотивах подобных высказываний председателя профкома, так как выгодны они лишь конкурентам АМКР, а не трудящимся предприятия.

Конечно, можно было бы согласиться с А.Потимковым и не придавать особого значения заявлениям профкома АМКР, пусть, мол, говорят, что хотят – это их право. Но, во-первых, профком АМКР говорит несравнимо больше, чем профсоюзные организации других метпредприятий, так как у него в отличие от остальных есть реальная возможность влиять на собственника через инвестобязательства. А во-вторых, Ю.Бобченко в декабре 2009 года был выдвинут кандидатом на должность председателя Центрального комитета профсоюза горняков и металлургов Украины (ПМГУ). Соответствующее решение было принято участниками конференции Криворожской городской организации ПМГУ, которая, безусловно, является наиболее мощной организацией в отраслевом профсоюзе.

Проведение Всеукраинского съезда ПМГУ, на котором будет избран его новый глава, назначено на май 2010 года. Ю.Бобченко считают главным конкурентом нынешнего председателя ЦК ПМГУ Владимира Козаченко, который уже давно возглавляет эту организацию.

Так что, все заявления Ю.Бобченко имеют сегодня очень даже серьезный вес, так как являются, по сути, его предвыборной кампанией в борьбе за должность главы одной из наиболее влиятельных профсоюзных организаций страны. Должность главы профкома АМКР в данном случае можно сравнить с должностью премьер-министра (правда, не в кризис) в качестве стартовой площадки на президентских выборах. И благодарить за это Ю.Бобченко стоило бы именно старую власть, которая продала «Криворожсталь» не только за приличные деньги, но и с уникальными для Украины инвестобязательствами, которые и позволили главе профкома так замечательно пропиарить собственную персону.

Сергей Закруткин (УНИАН)