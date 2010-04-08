Кабмин создал комитет по научно-техническому развитию

Кабинет министров принял решение о создании Государственного комитета Украины по вопросам научно-технического и инновационного развития.

Соответствующее постановление Кабмина (№290 от 7 апреля т.г.) размещено на сайте правительства.

Новый Госкомитет создан с целью обеспечения эффективного формирования и реализации государственной политики в сфере научной, научно-технической, инновационной деятельности и трансфера технологий.

Комитет создан как центральный орган исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности на базе департамента научно-технологического развития, департамента инноваций и трансфера технологий Министерства образования и науки и департамента инноваций Государственного агентства по инвестициям и инновациям путем их выделения из состава отмеченных центральных органов исполнительной власти.

Комитет является правопреемником Министерства образования и науки в части обеспечения реализации государственной политики в сфере научной, научно-технической, инновационной деятельности и трансфера технологий.