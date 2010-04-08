Авдеевский коксохимический завод увеличил производство кокса

ОАО «Авдеевский коксохимический завод», входящий в Группу «Метинвест», в марте 2010 года увеличил производство кокса на 21% по сравнению с февралем т.г.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Группы «Метинвест», производство валового кокса 6-процентной влажности в марте т.г. составило 303,592 тыс. тонн, что на 21%, или 64,37 тыс. тонн, больше аналогичного показателя за февраль 2010 года. Выпуск доменного кокса в сухом весе в марте составил 254,129 тыс. тонн, что на 21%, или 53,784 тыс. тонн, больше, чем в прошлом месяце.

В пресс-службе напомнили, что в феврале 2010 года завод произвел 239,222 тыс. тонн валового кокса 6-процетной влажности и 200,345 тыс. тонн доменного кокса в сухом весе.

Справка УНИАН. ОАО «Авдеевский коксохимический завод» – крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. Завод производит около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии.

Авдеевский коксохимический завод входит в Дивизион угля и кокса Группы «Метинвест».

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы «Метинвест» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах.

ООО «Метинвест холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».