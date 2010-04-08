Гендиректор: на ММК им. Ильича "вымыты" из оборота 1,5 млрд. грн.

На Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича из-за невозврата государством НДС за экспортированную продукцию из оборота предприятия «вымыты 1,5 млрд. грн.», заявляет председатель правления, генеральный директор комбината Владимир БОЙКО.

Об этом он сообщил на последнем оперативном совещании с главными специалистами и руководителями структурных подразделений предприятия, информирует пресс-центр комбината.

«На сегодняшний день из оборота комбината вследствие невозврата НДС вымыто 1,5 млрд. грн. - сказал В.БОЙКО. - Этот вопрос мы поднимали перед правительством совместно с губернатором Донецкой области Анатолием БЛИЗНЮКОМ».

По словам В.БОЙКО, на этой неделе, после пасхальных праздников, в адрес премьер-министра и Президента Украины будет направлена телеграмма, в которой в очередной раз будет напоминает руководству страны о сложнейшей ситуации на комбинате им. Ильича и необходимости ежемесячного возврата НДС.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ММК им. Ильича по итогам 2009 года сократил производство основных видов продукции на 19,6-29,2% по сравнению с 2008 годом.

ОАО «ММК имени Ильича» - коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь, учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.