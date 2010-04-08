Россия вводит антидемпинговые пошлины на украинские трубы

Федеральная таможенная служба (ФТС) Российской Федерации информирует о том, что с 1 апреля 2010 г. при таможенном оформлении украинской трубной продукции руководствуется постановлением правительства РФ №824 от 29 декабря 2005 года, предусматривающим взимание антидемпинговых пошлин в отношении импорта украинских труб.

Об этом сообщается в письме ФТС от 2 апреля, размещенном на сайте российской таможни.

Как сказано в документе, причиной вступления в силу антидемпинговых пошлин стало отсутствие после 31 марта 2010 года согласованного российским и украинским правительством размера квоты на поставку труб из Украины.

Как уточняется в письме ФТС, в соответствии с протоколом о внесении изменений в Соглашение между Минэкономразвития России и Минэкономики Украины о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на таможенную территорию Российской Федерации от 30 декабря 2009 года, на I квартал 2010 года была определена квота поставок украинских труб на таможенную территорию РФ без уплаты антидемпинговых пошлин.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Союз химиков и УкрФА обратились к Кабинету министров с открытым письмом, в котором призвали правительство не жертвовать интересами химпрома в пользу преференций производителям трубной продукции на рынке РФ.

В своем письме предприятия химической и ферросплавной отраслей Украины выразили серьезную озабоченность намерением Кабинета министров Украины согласиться с предложением Российской Федерации относительно прекращения антидемпингового расследования в отношении нитрата аммония и фосфатных удобрений, импортируемых российскими предприятиями в Украину. Авторы письма также настаивали на продолжении специального расследования против всех стран, импортирующих ферросплавы в Украину, в т.ч., против России. При этом химики и металлурги выражали недоумение в связи с тем, что на такие шаги правительство идет ради разрешения вопроса присутствия украинской трубной продукции (продукции «Интерпайпа») на российском рынке.

«Считаем необходимым заявить, что нам представляется непонятным, почему правительство увязало отмену ограничений на импорт в Украину российской химической и ферросплавной продукции с разрешением вопроса присутствия украинской трубной продукции (произведенной компанией «Интерпайп») на российском рынке, нанося, таким образом, ущерб украинским химическим и ферросплавным предприятиям. Считаем недопустимым уничтожение отечественной химической и ферросплавной отраслей вследствие неблагоразумных уступок российским производителям соответствующей продукции, а также поддержку частной компании «Интерпайп» за счет украинских химиков и ферросплавщиков.», - отмечается в письме.

Справка УНИАН. Режим квотирования на импорт украинских труб в РФ был введен по согласованию между Министерством экономического развития и торговли России и Министерством экономики Украины в 2005 году. В 2005 году квота на импорт украинских труб составила 395 тыс. тонн. До 2010 года включительно квота могла увеличиваться на 2% ежегодно. Квоты на импорт украинских труб в РФ в 2010 году были согласованы только на І квартал в размере 55 тыс. тонн.