Украина сможет договориться о беспошлинной поставке труб в РФ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что в ближайшие дни Украине удастся договориться о беспошлинной поставке труб в Россию.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер".

При этом премьер отметил, что переговоры на эту тему проходят достаточно сложно.

"Я надеюсь, что мы в ближайшие дни их завершим, и все таки договоримся с Россией о беспошлинной поставке труб", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул важность для Украины российского рынка, отметив, что в прошлые годы Украина поставляла в Россию ежегодно до 300 тыс. тонн трубной продукции.

Справка УНИАН. Федеральная таможенная служба РФ с 1 апреля 2010 г. при таможенном оформлении украинской трубной продукции руководствуется постановлением правительства РФ №824 от 29 декабря 2005 года, предусматривающим взимание антидемпинговых пошлин в отношении импорта украинских труб.