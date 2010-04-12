Чистая прибыль "Русала" в 2009г. составила 821 млн долл.
09:03, 12 апреля 2010Промышленность
0
Против убытка в 5,98 млрд долл. в 2008г.
Чистая прибыль ОК "Русал" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2009г. составила 821 млн долл. против чистого убытка в размере 5,98 млрд долл. годом ранее.
Об этом передает РБК со ссылкой на материалы компании.
Справка УНИАН. Объединенная компания «Русский алюминий» (ОК «РусАл») создана в марте 2007 года путем слияния «РусАла», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore. В Украине "РусАл" на сегодня контролирует ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК) и ООО "Николаевский глиноземный завод".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter