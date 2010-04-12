Азаров: Путин обещает снять ограничения

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что председатель правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН обещает снять ограничения для украинской трубной промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по завершению переговоров в Москве с В.ПУТИНЫМ, которые состоялись 10 апреля в Москве в аэропорту «Внуково-2».

«Что касается ограничений – это прежде всего касается трубной промышленности, Владимир Владимирович (ПУТИН - УНИАН) пообещал, что такое указание будет им дано соответствующим министерствам, и этот вопрос будет снят с наших взаимоотношений», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр Украины отметил, что российская сторона занимает конструктивную и объективную позицию.

В свою очередь В.ПУТИН подтвердил, что стороны обсудили несколько вопросов, касающихся торгового регулирования и снятия взаимных ограничений в торговле.

Также Н.АЗАРОВ и В.ПУТИН в начале своих выступлений высказали соболезнования польскому народу в связи с авиакатастрофой в Смоленской области, в результате которой погиб Президент Польши Лех Качинский.