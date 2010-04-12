Металлургам на 1 апреля задолжали 4,5 млрд. грн. НДС

Задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость металлургическим предприятиям на 1 апреля т.г. составила 4,45 млрд. грн., зернотрейдерам - 8 млрд. грн.

Как отмечается в переданном УНИАН пресс-релизе, сумму задолженности перед металлургами озвучил перед металлургами исполнительный директор Федерации металлургов Украины Сергей ПРИТОМАНОВ.

«За март деньгами возместили 293,294 млн. грн. – то есть только 7,42% от суммы долга. При этом 66,7% задолженности по возмещению НДС приходится на два предприятия, что свидетельствует о неравномерности выплат», - отметил С.ПРИТОМАНОВ.

По словам президента Украинской зерновой ассоциации Владимира КЛИМЕНКО, компании-экспортеры не могут получить информацию относительно возмещения НДС, в результате не могут сформировать финансовые планы, не имеют средств для продолжения экспорта. «Как результат, в феврале 2010 г. объемы экспорта зерна упали в два раза. А Украине необходимо еще экспортировать 5 млн. тонн урожая 2009 г. Если проблема с возмещением НДС экспортерам зерна не будет срочно решена, Украина останется на 1 июля 2010 г. с беспрецедентно высоким остатком зерна, что будет давить на цену нового урожая», - сказал В.КЛИМЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время круглого стола заместитель главы Государственной налоговой администрации Украины Сергей ЧЕКАШКИН сообщил, что задолженность перед экспортерами на сегодня составляет около 8 млрд. грн. Такой перекос в сторону зернотрейдеров в структуре задолженности по возмещению налога объясняется действием в прошлом году правительственных постановлений №925 и №86, которыми предусматривалось первоочередное возмещение НДС металлургам и химикам, а также экспортерам зерна по операциям возврата НДС через Аграрный фонд, когда многие зернотрейдеры не соглашались на такую схему возмещения.

Идею ввести НДС-векселя как металлурги, так и аграрии не поддерживают.

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей утверждают, что сумма долга по возмещению НДС на некоторых предприятиях составляет месячному обороту средств.