Гендиректором Сумского НПО им. Фрунзе назначен Романов

Акционеры ОАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. М.В.Фрунзе» назначили генеральным директором предприятия Вячеслава РОМАНОВА, который до этого был исполняющим обязанности гендиректора.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что такое решение акционеры приняли на общем собрании 9 апреля.

Напомним, 10 февраля т.г. Наблюдательный совет НПО им. Фрунзе принял решение отозвать с должности генерального директора общества Игоря ИВАНОВА. Вместо И.ИВАНОВА исполняющим обязанности генерального директора общества с 15 февраля и до проведения общего собрания акционеров был назначен В.РОМАНОВ.

Справка УНИАН. ОАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» входит в группу компаний «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций разного назначения; центробежных, вакуумных, химических насосов; центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.