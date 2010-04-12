УЛК возвращается на докризисный режим работы

Украинская литейная компания (УЛК), входящая в Индустриальную группу "УПЭК", с апреля этого года перешла на трехсменный режим работы.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, переданном УНИАН.

Отметим, что в 2009 году завод работал в односменном режиме, а с начала 2010 года – в двухсменном.

Как отмечается в сообщении, переход на трехсменный режим работы обусловлен плановым увеличением объемов производства и расширением изготавливаемой номенклатуры.

«Программа на апрель включает более 300 тонн литья, а в следующие месяцы предусматривается дальнейшее увеличение объемов производства. В настоящее время наше предприятие обеспечено заказами до конца года. Это позволяет нам получать прибыль, а следовательно, и продолжать инвестиционную политику в целях дальнейшего развития производства», – приводятся в пресс-релизе слова гендиректора УЛК Петра ЯШИНА.

Как отмечают в компании, рост производства говорит о постепенном оживлении в отрасли. «Увеличение загрузки предприятия мы рассматриваем как начало стабильной работы. Сегодня мы выпускаем более 40 наименований отливок для сельхозмашиностроения, электротехнической, станкостроительной и железнодорожной отраслей. В планах – освоение новых изделий», – цитирует пресс-служба компании директора по производству УЛК Валерия КОТИКОВА.

Справка УНИАН. ООО «Украинская литейная компания» основано в 2004 году, производство запущено в конце 2005 года. Предприятие создано в процессе реструктуризации ОАО "Харьковский станкостроительный завод имени С.В. Косиора" на базе литейного и модельного цехов этого завода общей площадью в 24 тыс. кв. м. Система менеджмента качества УЛК соответствует требованиям международных стандартов ISO-9001/2000.

По итогам 2009 года получила чистый доход в размере 28,4 млн. грн., что на 64,7% ниже показателя 2008 года (80,4 млн. грн.).

УЛК входит в состав Индустриальной группы УПЭК (ИГ "УПЭК"), являющейся поставщиком комплектующих, узлов и оборудования для железнодорожной, автомобильной, сельскохозяйственной, машиностроительной и металлургической отраслей. Потребителями продукции компании являются практически все конвейерные предприятия СНГ.

ИГ "УПЭК" создана в 1995 году и сегодня развивается как клиентоориентированная инженерная индустриальная группа.