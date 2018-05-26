Украина отстроит корабли ЧФ РФ? Чтобы было, что выводить…

Украинские судостроители, затаив дыхание, ждут конкретных предложений со стороны российских военных моряков. Недавно российская пресса со ссылкой на источник в генштабе Военно-морского флота РФ сообщила о том, что возраст кораблей ЧФ РФ превысил 30 лет, а это предельный срок эксплуатации для большинства военных судов. При этом отмечалось, что с 2015 года российские корабли вообще могут перестать выходить в море. В Украине, в отличие от России, данная новость вызывает весьма противоречивую реакцию. Тогда как сторонники ухода ЧФ РФ из Севастополя получили повод для злорадства, мол, к 2017-му и выводить ничего не надо будет, для отечественного судостроения ржавчина на корпусах российских кораблей стала символом надежды на собственное возрождение. И это отнюдь не пустые фантазии, российские издания твердят о том, что российский военный флот всерьез рассматривает возможность строительства новых кораблей на украинских верфях. Хотя ни о каких конкретных переговорах по этому вопросу между Украиной и Россией пока ничего не известно, тем не менее, вероятность их весьма велика, особенно в свете последних заявлений украинского руководства о взаимовыгодных проектах, которые Украина может предложить россиянам в обмен на уступки по газу. Остается вопрос – готовы ли украинские судостроительные предприятия выполнить заказ, если таковой от ВМФ России поступит?

Теплый бриз из Киева вместо холодной боры Новороссийска

Для начала разберемся с Черноморским флотом РФ. Как сообщил интернет-изданию GZT.RU источник в штабе ВМФ России, в военном ведомстве готовится ряд решений по исправлению ситуации с исчерпавшими свой ресурс кораблями ЧФ РФ. «В первую очередь, снимаются с ремонта наиболее старые корабли, которые проще утилизировать, чем вернуть в строй. В частности, на Черноморском флоте к утилизации готовят большой противолодочный корабль (БПК) «Очаков», который уже второй год ржавеет на отстое в Троицкой бухте Севастополя”, - цитирует издание представителя ВМФ.

Представитель штаба ЧФ РФ также отметил, что боевой потенциал флота можно восстановить с помощью нескольких новейших корветов проекта 20380 «Стерегущий», которые намного превосходят по вооружению большие десантные корабли и способны составить основу черноморской группировки. “Два десятка таких корветов могли бы обеспечить необходимый боевой потенциал флота»,— подчеркнул представитель штаба Черноморского флота.

Кроме того, до 2015 года в состав Черноморского флота планируется поставить два корабля класса «фрегат», а также три новые дизельные подлодки.

И, наконец, самое интересное в комментарии российского военспеца с украинской точки зрения. Оказывается, основная проблема в вопросе обновления ЧФ РФ – нехватка производственных мощностей в России. «Все судостроительные заводы завалены зарубежными заказами на несколько лет вперед, и даже при наличии денег очень сложно наладить дополнительное производство для нужд ВМФ России, поскольку там нет такого количества фрезеровщиков, токарей, сварщиков. Большой производственный потенциал имеется на Украине, и мы рассчитываем, что потепление в российско-украинских отношениях может привести к реализации ряда проектов на украинских стапелях, которые некогда работали на Черноморский флот СССР», - отметил собеседник GZT.RU.

Сюда же добавим и прошлогоднее заявление главкома ВМФ России Владимира Высоцкого, который анонсировал строительство новых кораблей для Черноморского флота. "Что касается Черноморского флота, я думаю, с десятого года мы начнем закладывать персонально по одному надводному кораблю дальней морской зоны и по одной подлодке для ЧФ. Такие возможности сегодня есть, проработки все выполнены, и, как бы не складывалась экономическая ситуация, эта программа будет одной из приоритетных", – заявил тогда В.Высоцкий.

Нельзя сказать, что российские военные вспомнили об украинских судостроителях только после смены украинской власти. Разговоры о том, чтобы строить военные корабли на наших верфях, россияне вели еще летом прошлого года. Тот факт, что северные соседи даже в условиях политической неопределенности в Украине считали возможным рассматривать военно-техническое сотрудничество с нами в сфере судостроения, говорит о многом. К тому же, уже тогда для всех в России стало ясно, что на своем пути в НАТО Украина окончательно заблудилась, как говорится, в трех соснах. Теперь руководство двух стран декларирует “потепление” взаимоотношений. И как тут не вспомнить, что одним из аргументов, которые всегда приводились в пользу Севастополя как основной базы ЧФ РФ, были именно погодные условия. Дело в том, что побережье в районе Новороссийска, куда ЧФ РФ должен уйти после 2017 года, зимой подвержено холодным порывистым ветрам бора, серьезно затрудняющим базирование военных кораблей.

Ниболее вероятный исполнитель

Немаловажным фактором в случае принятия руководством ВМФ России решения о строительстве новых кораблей в Украине может стать и то, что двумя нашими судостроительными заводами владеет российская компания Смарт, подконтрольная бизнесмену из Санкт-Петербурга Вадиму Новинскому. Естественно, что Черноморский и Херсонский судостроительные предприятия, входящие в “Смарт-холдинг”, могут рассматриваться как наиболее вероятные исполнители российского заказа. Однако, дело тут не только в происхождении собственника, возможно, более весомым аргументом для российских военных станет то, что в декабре 2009 года ЧСЗ стал победителем конкурса на строительство корветов по заказу Минобороны Украины. Если украинские военные выбрали этот завод, то логично предположить, что и россиянам он покажется наиболее подходящим.

Как отметил исполнительный директор ГАХК «ЧСЗ» Валерий Калашников, на сегодня руководство предприятия не получало предложений от российского оборонного ведомства. Между тем, по его словам, завод абсолютно готов строить корабли, как российский корвет «Стерегущий», при появлении соответствующего заказа. “Завод обладает всеми необходимыми условиями для такой ответственной оборонной работы. Это поточно-позиционная линия - крытый эллинг длиной 400 м, плавучий док, достроечные набережные общей длиной более 1000 метров, все необходимое оборудование, удобная транспортная развязка. Именно эти условия стали сильными сторонами завода, которые учитывались при участии в конкурсе на строительство серии военных кораблей класса «корвет» для отечественных вооруженных сил. Сегодня предприятие может строить полно комплектные военные корабли полностью своими силами. А шеф-монтажные работы могут осуществлять те предприятия, которые будут поставлять вооружение и другое оборудование», - подчеркнул В.Калашников.

Но, не стоит забывать, что в Украине существует еще ряд судостроительных предприятий, которые не меньше, чем Херсонский и Черноморский заводы, будут заинтересованы в получении российских заказов. Это, в первую очередь, - Государственное предприятие cудостроительный завод им. 61 коммунара (Николаев), ОАО «Wadan Yards Okean» (Николаев), ОАО Судостроительный завод «Залив» (Керчь), ОАО Завод «Ленинская кузня» (Киев), ОАО Феодосийская судостроительная компания «Море» и другие.

Верфи на месте, а где корабелы?

То, что предприятия есть в наличие - одно, но военный заказ – совершенно другое. Как отметил вице-президент Ассоциации «Укрсудпром» Виктор Лисицкий, украинские судостроительные заводы серьезно недозагружены. «Если говорить, что они используются на 10%, то это не будет большой ошибкой. Однако, само по себе наличие неиспользуемых производственных мощностей еще не означает, что тот или иной судостроительный завод может взяться за строительство военного корабля, который значительно сложнее с технической точки зрения, чем гражданские суда», - подчеркивает эксперт.

По его мнению, из 11 судостроительных предприятий Украины большинство потеряло квалифицированные кадры. «Понятно, что когда не было работы, люди должны были искать ее на стороне. Многие уехали работать на польские судостроительные предприятия, а кто-то просто ушел на базаре стоять. В результате, сегодня трудовые ресурсы наших судостроителей истощены. Можно говорить о том, что из 11 только у 3-х есть живые коллективы и обеспечивается воспроизводство кадров, так как они имеют пристойную загрузку. У остальных с кадрами большие проблемы», - отмечает В.Лисицкий.

Ситуация в судостроении очень напоминает проблемы нашего авиапрома, когда, по мнению экспертов, даже получение заказов не гарантирует восстановление серийного производства по причине отсутствия специалистов.

Между тем, вице-президент «Укрсудпрома» не склонен впадать в уныние. «Если Вы спросите меня, сможет ли Украина выполнить российский заказ, то я отвечу, что сможет. Если будут четко сформулированы задачи, какие корабли, в каких количествах и в какие сроки мы должны построить, то после этого можно будет развернуть процесс восстановления трудовых коллективов. Это займет ни месяц, ни два, даже за год не все можно будет сделать. Я по своему опыту знаю, что для того, чтобы стать хорошим судовым слесарем-монтажником нужно 3 года. Даже в советские времена вопрос возобновления квалифицированных кадров на судостроительных предприятиях стоял весьма остро. Тем не менее, это вполне реальная задача, особенно, учитывая настроение руководства таких городов, как Николаев и Херсон. Там сигнал о том, что будут хорошие заказы, будет воспринят с большим энтузиазмом и восстановление трудовых коллективов может идти достаточно хорошими темпами”, - отмечает эксперт.

Компенсация за потерю перспектив

Сегодня украинское руководство заявляет, что Украина окончательно отказалась от планов стать членом НАТО даже в долгосрочной перспективе. Нужно, правда, помнить, что в нашей стране ничто так не временно, как внешнеполитический курс. Но раз уж мы во всеуслышания говорим о своем внеблоковом статусе, стоит попытаться выжать из него все, что можно, и судостроение тут стоит хотя и не на первом месте, но уж точно не на последнем.

Как отмечает В.Лисицкий, в военном судостроении очень важную роль играет вопрос режимности. “Когда Украина декларировала курс на интеграцию в НАТО, был одна ситуация, теперь договориться будет значительно проще”, - считает эксперт.

Понятно, что строительство военных кораблей - дело не простое, в первую очередь, с технической точки зрения, но для Украины, по мнению эксперта, - очень выгодное. Помимо загрузки наших заводов, это еще и относительно высокооплачиваемая работа. “Зарплата рабочих, занятых на строительстве военных кораблей, колеблется в пределах 800-1000 долларов, а если платить меньше, то квалифицированный специалист просто удерет в Польшу, или Германию”, - пояснил В.Лисицкий.

Что касается конкретных заказов, то, по словам эксперта, еще в прошлом году судостроители общались по этому вопросу с руководством Секретариата Президента, а в рамках последней встречи Путина и Тимошенко в Ялте заявлялось, что в ближайшее время должен появиться украинско-российский меморандум о сотрудничестве в области судостроения. «Так что первый шаг мы уже сделали, теперь должен последовать ответный шаг с российской стороны. При этом нам нужно учитывать, что россияне собрались строить три крупных судостроительных завода – два на Дальнем Востоке и один в Выборге. Но когда они будут построены, пока не известно, а наши уже есть”, - подчеркнул вице-президент “Укрсудпрома”.

Так что, с учетом времени, необходимого для восстановления численности и качества подготовки трудовых коллективов украинских судостроительных заводов, россиянам не стоит тянуть с началом переговоров о конкретных заказах. Если все пойдет хорошо, глядишь, к 2015 году первые корабли для ЧФ РФ сойдут со стапелей украинских верфей…

Подводные течения

Что же касается происхождения собственников украинских предприятий, как одного из факторов при выборе исполнителя российских заказов, то, по мнению эксперта, оно будет иметь 25-е значение. Вот тут и начинаются нюансы, которые волей неволей приходится учитывать в такой тонкой сфере, как военно-техническое сотрудничество. Оно, как известно, крепко замешано на политике…

“Если россияне загрузят нашу промышленность, они тем самым получат большее влияние, чем при приобретении дополнительных мощностей в Украине, люди будут кормиться за счет их заказов, конечно, и влияние возрастет», - убежден эксперт.

По его мнению, для украинского судостроения пребывание в Украине Черноморского Флота РФ является очень выгодным – заводы могут рассчитывать на стабильную загрузку по ремонту и обслуживанию российских военных кораблей, а в лучшем случае - на получение заказов на постройку новых.

Таким образом, можно говорить о том, что работа тысяч украинцев на ВМФ России автоматически добавляет сторонников пребывания ЧФ РФ на нашей территории. Это крайне важно, учитывая разговоры украинских политиков отнюдь не пророссийского толка, что судьбу ЧФ РФ в Севастополе может решить только общеукраинский референдум.

Еще один чувствительный для Украины момент – увеличение боевой мощи ЧФ РФ после обновления его кораблей. Как ни крути, но чем меньшее значение будет играть группировка ЧФ РФ, базирующаяся в Севастополе, как боевой единицы, тем проще будет решаться вопрос ее выведения в 2017 году. Если же к 2017 году на территории Украины вместо устаревших кораблей будет находиться современный флот, то цена и без того принципиального для россиян вопроса возрастет еще больше. Конечно, знающий человек возразит, что вводить в состав ЧФ РФ новые корабли Россия может только по согласованию с Украиной. Однако, этот вопрос можно считать решенным. В начале апреля заместитель главы комитета Верховной Рады по иностранным делам, депутат от Партии регионов Леонид Кожара заявил, что Украина даст добро на обновление кораблей ЧФ РФ. "В вопросе поступления новых кораблей для Черноморского флота подписано соглашение по базированию флота в Крыму. Российская Федерация имеет полное право заменить какие-то корабли, но при условии не увеличения их общего количества. Главное условие украинской стороны - чтобы классификация новых кораблей соответствовала тем, которые будут выведены из состава флота и списаны", - уточнил народный депутат.

И дилетанту понятно, что любой новый образец оружия, пусть и соответствующий по типу и классу своему предшественнику, означает повышение боевой мощи. Вот и выходит, что такой экономически правильный шаг, как строительство военных кораблей по заказу России, в итоге ставит перед Украиной извечный вопрос – а оно нам надо?..

Петр Черных (УНИАН)