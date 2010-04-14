Промпроизводство в зоне евро выросло на 0,9%
13:15, 14 апреля 2010Промышленность
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В феврале в месячном исчислении
Объем промышленного производства в зоне евро в феврале с.г. в месячном исчислении повысился на 0,9%. В годовом выражении рост показателя составил 4,1%, сообщает k2kapital.
Об этом сообщило европейское статистическое агентство Eurostat.
Аналитики ожидали роста этого показателя на 0,1% в месячном исчислении и на 2,8% в годовом выражении.
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