Промпроизводство в зоне евро выросло на 0,9%

Объем промышленного производства в зоне евро в феврале с.г. в месячном исчислении повысился на 0,9%. В годовом выражении рост показателя составил 4,1%, сообщает k2kapital.

Об этом сообщило европейское статистическое агентство Eurostat.

Аналитики ожидали роста этого показателя на 0,1% в месячном исчислении и на 2,8% в годовом выражении.